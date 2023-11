Quem fica dentro e quem fica fora do Pátio Maldito de Erdogan

Eu sou uma terrorista internacional. Poucas vezes os seguidores terão a oportunidade de ler uma frase dessas escrita assim, despudoradamente na afirmativa. Uma confissão infame. O que motiva alguém a desafiar e a chamar contra si o ódio de pessoas de bem, abraçar a culpa que todos negam? Talvez o gosto por uma diatribe retórica. Talvez apenas porque a frase seja verdadeira. Ao menos, em algum quadrante deste planeta.

No Brasil, nos digladiamos com a necessidade de aperfeiçoamento da Lei 13.260/16, a famosa Lei de Terrorismo, e da Lei 13.810/19, que regula o congelamento de ativos de pessoas físicas e jurídicas e entidades por financiamento a terrorismo e a atos correlatos, assim como trata da listagem de pessoas investigadas ou acusadas pelos crimes. Esses emendamentos são necessários para que o regime brasileiro, alinhando-se com a melhor prática, torne-se uma chave de útil, interna e internacionalmente: uma peça de orquestração no combate a esse crime de matizes internacionais.

Clarita Costa Maia Foto: Divulgação

Na Turquia, porém, a lei de terrorismo é mais antiga: data de 1991 e sempre sofreu periódicas alterações. Contudo, desde 2013, coincidindo com o recrudescimento da perseguição do regime de Recep Tayyip Erdoğan a seus inimigos políticos, percebe-se a intensificação da atividade legislativa. Não são modificações benfazejas.

Dos vários dispositivos criticados pela comunidade jurídica internacional, pela Organização das Nações Unidas[i] (ONU) e pelo Parlamento Europeu[ii], em particular, consta a própria definição de crime de terrorismo (artigo 1), considerada excessivamente ampla e vaga, incapaz de tornar precisas as infrações que configurariam, de fato, o crime, e passível de tornar a lei hábil instrumento de perseguição e sufocamento políticos.

Sob a vigência da lei emendada, políticos, repórteres e ativistas foram presos[iii]. Mas não apenas eles: juízes, promotores, diplomatas, advogados e outros funcionários públicos que, além de destituídos em um grande expurgo, foram, não poucos, presos e encarcerados.

Contra esse estado de coisas, de desconstrução do estado democrático de Direito na Turquia, se insurgiu a comunidade jurídica internacional[iv]. Também a brasileira[v].

A Human Rights Watch denunciou o mau uso das normas atinentes ao combate ao terrorismo na Turquia para erodir o devido processo legal e inculpar e encarcerar, massivamente, os advogados de direitos humanos que defendem os acusados[vi].

A Ordem Internacional dos Advogados apresentou moção de repúdio à erosão do estado de direito e à independência judicial na Turquia[vii].

A Associação Europeia de Juízes[viii] apresentou à ONU relatório em que ressaltou o colapso dos direitos e proteções relativos à profissão jurídica na Turquia de forma constante desde 2010 e de forma acelerada desde 2016, em reação à suposta tentativa de golpe de Estado.

A Associação Internacional de Juízes publicou apelação, em março de 2017, assinada em Paris, demonstrando preocupação quanto à ameaça ao estado de direito na Turquia[ix].

A Associação Dia do Advogado em Perigo, com sede na Haia, elegeu o ano de 2019 como marco de denúncia das ameaças às prerrogativas dos advogados na Turquia[x].

A Associação de Advogados Democratas Europeus manifestou sua solidariedade a todos os advogados presos na Turquia pelo governo Erdogan[xi].

A Associação Europeia dos Advogados para a Democracia e os Direitos Humanos denunciou os julgamentos políticos contra advogados e ativistas políticos pró-direitos humanos na Turquia[xii].

A Associação de Advocacia Social da Holanda[xiii], maior agremiação profissional dos Países Baixos para a profissão, juntamente com a Advogados para Advogados e a organização não-governamental Fundação o Dia do Advogado em Perigo, realizou, naquele país, manifestação de repúdio com foco na situação dos advogados de direitos humanos na Turquia. Essa mesma manifestação ocorreu, no mesmo dia, em 25 outros países, incluindo os Estados Unidos.

A Iniciativa em prol dos Advogados Presos informou que, até o ano de 2019, 162 advogados foram julgados terroristas na Turquia apenas por defenderem clientes sob essa acusação[xiv].

A Defenda os Advogados contabiliza 1.546 advogados sendo processados, 600 detidos e 274 sentenciados a sentenças privativas de liberdade de duração média de 7 anos[xv].

A Associação Advogados para Advogados concedeu o prêmio de 2019 a Selçuk Kozagaçli, advogado turco de direitos humanos, preso e acusado de terrorismo, por defender perseguidos políticos, e sentenciado a 17 anos de prisão[xvi].

O Instituto de Direitos Humanos da Associação Europeia de Advogados, membro do Observatório Internacional dos Direitos de Defesa e das Violações aos Direitos dos Advogados[xvii] também emitiu moções de repúdio e solidariedade aos advogados turcos perseguidos.

A Advogados sem Fronteiras[xviii], em manifesto conjunto com outras organizações[xix], ressaltou que a listagem turca de pessoas consideradas terroristas inclui um total de 971 pessoas acusadas de serem membros de 19 supostos “organizações terroristas”. Uma série de ações judiciais foram iniciadas pelo Estado da Turquia contra advogados, em violação à proibição de estender aos advogados os crimes cometidos por seus clientes. A criminalização da advocacia. Um dos casos mais conhecidos do gênero diz respeito à acusação de 22 advogados da Associação dos Advogados Progressistas (ÇHD), em curso há 10 anos. Muitos deles estão presos.

A Organização Defesa Sem Fronteiras-Advogados Solidários[xx] age diretamente em processos em defesa de 99 advogados acusados de terrorismo na Turquia.

No Brasil, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) acionou a ONU em defesa dos quase 3 (três) mil magistrados e promotores turcos detidos e afastados do cargo após a suposta tentativa de golpe de Estado[xxi]; a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS) se associou ao manifesto da AMB que exige a libertação dos magistrados presos na Turquia[xxii]; a Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE) lançou nota pública em apoio aos Magistrados turcos[xxiii]; a Associação Nacionais dos Procuradores da República (ANPR) também repudiou o afastamento e a prisão dos magistrados[xxiv]; o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil emitiu nota de repúdio à degeneração do estado de direito na República da Turquia[xxv].

As normativas turcas vigentes são tão arbitrárias que mesmo a União Europeia, maior vítima e, portanto, interessada, no combate ao terrorismo de motivação religiosa, chegou a anunciar, no ano de 2018, a decisão política de não facilitar o visto de nacionais turcos até que houvesse o abrandamento da lei[xxvi].

O nível de discricionariedade da Lei de Terrorismo turca é tal que 18 advogados foram processados por “propaganda terrorista” apenas por terem protestado publicamente, em 15 de setembro de 2015, contra violações de direitos fundamentais cometidas em Cizre (reduto curdo no sudeste da Anatólia) contra as populações locais.

Outro famoso exemplo é o do ex-jogador da Liga Nacional de Basquete dos Estados Unidos, o turco-americano Enes Kanter, indiciado por crime de terrorismo por postagens no antigo Twitter contra o regime Erdogan.

A Turquia rejeitou mudanças em sua lei antiterror afirmando que está sob ataque de diversos grupos terroristas. Conforme vimos, contabilizam-se 19. Dentre os mais citados, a então denominada Fethullah Terror Organization (FETÖ), suposta organização liderada pelo clérigo Fethullah Gullen, em autoexílio nos Estados Unidos, e opositor político de Erdogan, alegado responsável pela tentativa de golpe de Estado. Uma alegação desmentida pelos órgãos internacionais de inteligência. Desse elenco também constam o proscrito Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e o Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL).

Nada obstante a muito questionável cobertura da lei penal turca sobre terrorismo, após a recente ação do Hamas em solo israelense, o Presidente Erdogan manifestou-se, da forma que segue: “O Hamas não é uma organização terrorista, mas um grupo pela libertação e de combatentes que lutam para proteger as suas terras e os seus cidadãos”. Sequer o pudor de reconhecer que, minimamente, senão o grupo, os atos tiveram natureza terrorista.

Para um país cujo ordenamento jurídico tem uma tão larga interpretação sobre o que é terrorismo, o estupro em massa e coletivo de mulheres, o assassinato em massa de pessoas, a ameaça de genocídio a judeus constante na carta constitutiva do Hamas e a manutenção do discurso de eliminação do povo judeu no Oriente Médio e no mundo tem menos gravidade moral e legal que uma postagem no extinto Twitter. Menos gravidade que o exercício das prerrogativas de advogado na defesa do devido processo legal.

No livro “Pátio Maldito”, do escritor sérvio Ivo Andric, um monge bósnio cristão, injustamente preso e encarcerado na pior prisão da então Constantinopla, capital do Império Otomano, hoje Istambul, capital da Turquia, interage com criminosos e inocentes de todas as classes e de todos os credos. O livro é uma crítica ao despotismo estatal.

Por evidentes razões, nunca foi um livro bem recebido pelos turcos, que o consideram detrator da moral nacional. Não é a única produção a relatar excessos da justiça do Império da qual a Turquia é a sucessora política, legal e cultural.

A incoerência e o descomedimento na aplicação da lei, o arbítrio e o oportunismo político, justa ou injustamente atribuídos como traços históricos do caráter da justiça turca somente são passíveis de serem confirmados por um historiador especialista na evolução do judiciário daquele país. Fato é que, hoje, no pátio maldito de Erdogan, encontram-se todos. Talvez eu e você. Menos os reais criminosos.

A Turquia e o Hamas não são exemplos de discernimento sobre o que são os direitos humanos e o que é o crime de terrorismo. Ou não deveriam sê-lo. Não para um país que tem como fundamento constitucional o princípio da dignidade da pessoa humana e como princípios regentes das suas relações internacionais o repúdio ao terrorismo e ao racismo (no qual se inclui o antissemitismo), a autodeterminação de (todos) os povos e a prevalência dos direitos humanos.

*Clarita Costa Maia, doutora em Direito pela Universidade de São Paulo. LL.M em Direito da Inovação e dos Negócios pela UC.Berkeley. Presidente da Comissão de Relações Internacionais da OABDF. Conselheira. Professora do IDP

