Hoje, nas Câmaras Municipais, nas Assembleias Legislativas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, nossa presença está apenas em torno de 16% das cadeiras. Não é diferente nos cargos do Poder Executivo. Por que nossos parlamentos não se encheram de mulheres após a conquista do voto? Ao longo de séculos, não houve políticas públicas de incentivo à participação política das mulheres. Além disso, a violência política barrou a entrada da mulher na vida partidária, dado o risco para o exercício do mandato. A agenda da mulher na política é um avanço recente na nossa História, mas cada vez mais forte e irreversível.

Estruturalmente, a violência política, no Brasil, não se exerce apenas contra as mulheres que já estão na política, mas desde o momento em que a mulher nasce e é encaminhada e socializada para desempenhar papéis sociais afastados da vida pública. Por isso, instrumentos como leis e políticas públicas com orçamento garantido são essenciais para reverter a sub-representação das mulheres nos cargos públicos ocupados por meio do voto direto do povo.

Solicitei, por exemplo, que a 10ª Pesquisa Nacional da Violência contra a Mulher, realizada em 2023 pelo DataSenado, ampliasse a amostragem nacional, e a percepção de 21,7 mil entrevistadas reflete todas as violências sofridas por séculos. A pesquisa mostra ainda que muitas mulheres que sofrem agressões não denunciam os agressores. Por que isso acontece? Porque muitas dependem financeiramente do agressor. Trabalho para aprovar meu projeto de lei que inclui emergencialmente, no Bolsa Família, mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Há necessidade de fonte de sustento e sobrevivência material para que a mulher tenha garantias, rede de apoio e condições de recomeçar a vida após fazer a denúncia.

A maior parte das agressões às mulheres acontece dentro de suas próprias casas, por que o agressor geralmente é o companheiro da vítima, marido, namorado. Há muita subnotificação. Ao longo de mais de 30 anos como médica, atendi em pronto-socorro muitas mulheres gravemente feridas pelo companheiro, e elas não o denunciavam porque não tinham para onde ir.

A violência está relacionada com a forma em que se estruturam as sociedades. O Brasil tem um histórico de divisão social desde a escravidão, passando pela hierarquização de grupos familiares, consanguíneos, gerando a estratificação de classes dominantes e subalternizadas, intensificado com a relação de gênero e divisão sexual do trabalho. Portanto, as mulheres são grandes vítimas das desigualdades da nossa sociedade, pautadas no patriarcalismo, racismo e cisheteronormatividade evidenciadas nas relações de poder, posse e opressão de um ser sobre outro. Quanto maior a desigualdade social, maior a condição de vulnerabilidade e incidência de violência.