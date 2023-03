Quero doar um bem. Preciso fazer contrato?

Samira de Mendonça Tanus Madeira. Foto: DIVULGAÇÃO

O artigo 538 do Código Civil Brasileiro considera a doação um tipo de contrato, no qual uma pessoa, de livre e espontânea vontade, "transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra". A dúvida surge muitas vezes na forma necessária para consolidar a doação.

Neste sentido, o Código Civil indica que a doação pode ser feita de três formas, sendo a primeira por meio da escritura pública, necessária para transferência de imóveis de valor superior a trinta salários-mínimos. A segunda forma, é por meio de um instrumento particular, ou seja, um contrato. Por fim, temos a doação verbal ou tácita para casos de bens móveis de pequeno valor.

No entanto, mesmo não sendo necessária a elaboração de uma escritura pública, a depender de bem imóvel com valor inferior a 30 salários mínimos, é certo que a elaboração de um contrato é sempre necessária, visando evitar alguns possíveis transtornos. Neste sentido, imprescindível é a elaboração de um contrato, quando impõe-se ao donatário um dever ou incumbência de satisfazer certa obrigação, seja em favor de quem faz a doação, de terceiro, ou de interesse geral.

Nos casos em que o doador condiciona a eficácia da doação a um evento futuro e incerto, vinculando-a a uma condição suspensiva ou resolutiva, a ausência de um contrato torna ineficazes as condições em caso de inadimplemento. Falando de segurança jurídica, traz-se o exemplo da ausência de comprovação da origem do bem e partilha em caso de divórcio.

É que os bens recebidos por doação ou herança só se comunicam entre os cônjuges no caso da comunhão universal dos bens. Significa dizer que, para os demais regimes, incluindo a comunhão parcial de bens, não há qualquer comunicação dos bens recebidos por doação ou herança, mesmo que na constância do casamento.

Entretanto, por exemplo, no regime da comunhão parcial de bens, qualquer bem que vier a ser recebido durante a união, terá em seu favor a presunção de pertencer ao casal. Deste modo, pode-se afirmar que se um cônjuge receber por doação um bem e não elaborar um contrato de doação, ou de outro modo, não declarar corretamente em seu imposto de renda, o bem será comum ao casal, devendo ser partilhado em caso de divórcio.

Conclui-se, assim, que o contrato de doação, mesmo nos casos em que não haja expressa necessidade legal, poderá, em muitos aspectos, proporcionar segurança jurídica aos interessados.

*Samira de Mendonça Tanus Madeira é advogada (OAB/ RJ 174.354), com especialização em Direito Processual Civil, Planejamento Sucessório e Direito Imobiliário. Extensão em Contract Law; From Trust to Promisse to Contract - Harvard University. Sócia do escritório Tanus Madeira Advogados Associados, fundado em 1983, com unidades nas cidades do Rio de Janeiro e Macaé- RJ