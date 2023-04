Quinhentos declaram apoio a El Hage, procurador punido por divulgar denúncia que ligou Jucá e Lobão a propinas em Angra 3

O coordenador da extinta Lava Jato Rio Eduardo El-Hage foi suspenso por 30 dias por violação. Foto: MPF/RJ

Integrantes do Ministério Público Federal no Rio homenagearam o procurador da República Eduardo El Hage, em uma espécie de desagravo após o coordenador da extinta força-tarefa da Lava Jato fluminense ser punido pelo 'Conselhão' do MP - suspensão de 30 dias por ter divulgado detalhes de denúncia que atribuía propinas ao ex-senador Romero Jucá, ao ex-ministro Edison Lobão e ao filho dele, Márcio Lobão, nas obras da usina de Angra 3. Eles negam o recebimento de vantagens ilícitas.

Solidários a El Hage, procuradores ainda articulam um pedido a ser encaminhado à Corregedoria do MPF para anotação de elogio funcional na ficha de El Hage, com a expectativa de que as penas impostas a ele ainda sejam revertidas. O manifesto já conta com quase 500 assinaturas.

A reunião foi realizada nesta terça-feira, 4, com apoio de delegados da Polícia Federal, auditores da Receita e técnicos da Controladoria-Geral da União.

Além de El Hage, foram destacados outros sete procuradores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF no Rio - Fabiana Keylla Schneider, Fernando José Aguiar de Oliveira, Marisa Varotto Ferrari, Paulo Sérgio Ferreira Filho, Renata Ribeiro Baptista, Rodrigo Timóteo da Costa e Silva e Stanley Valeriano da Silva.

O encontro foi realizado uma semana depois de o Conselho Nacional do Ministério Público manter a punição imposta ao ex-coordenador da Lava Jato no Rio por 'violação de sigilo funcional'. Além da suspensão, o colegiado impediu o procurador de ocupar, por cinco anos, cargos de confiança no MPF. No mesmo procedimento, o 'Conselhão' puniu a procuradora da República Gabriela Góis Tavares com a pena de censura.

O colegiado decidiu penalizar El Hage em dezembro do ano passado, mas a medida foi suspensa por ordem do ministro Luiz Lux, do STF, até que o Conselho analisasse recurso do procurador. Agora, ele recorreu novamente, em embargos de declaração que ainda serão julgados pelo CNMP.

No ofício que deve ser encaminhado à Corregedoria do MPF, os procuradores se dizem 'preocupados' com a decisão do 'Conselhão', destacando esperarem a derrubada da sanção 'em julgamento que ocorrerá em breve'.

O texto diz que El Hage 'atuou de forma diligente e empreendeu todos os esforços para o alcance dos objetivos propostos', se dedicando 'muitas vezes com prejuízos pessoais'.

Excelentíssima Corregedora-Geral,

Cumprimentando-a cordialmente, dirigimo-nos a Vossa Excelência para ratificar o pedido de elogio nos assentos funcionais do procurador da república Eduardo Ribeiro Gomes El Hage, elaborado e subscrito pelos procuradores da república da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, no Ofício nº 2486/2023-MPF/PRRJ/GABPC, assim redigido:

"Cumprimentando-a cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar o registro de elogio nos assentamentos funcionais do Procurador da República EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE, em virtude das atividades desenvolvidas, na condição de coordenador, na Força-Tarefa no Rio de Janeiro e no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado no Rio de Janeiro (GAECO/RJ).

Durante todo o período em que atuou à frente do GAECO/RJ e da Força- Tarefa no Rio de Janeiro, o procurador da República Eduardo Ribeiro Gomes El Hage exerceu suas funções de forma incansável, sendo determinante para que houvesse êxito na produção de resultados significativos, mesmo diante de um cenário de reduzida força de trabalho, insuficiente estrutura de apoio e restrito investimento tecnológico.

Mister reconhecer que o Procurador da República Eduardo Ribeiro Gomes El Hage, juntamente aos demais procuradores e servidores envolvidos nessa missão, atuou de forma diligente e empreendeu todos os esforços para o alcance dos objetivos propostos, dedicando-se diariamente durante várias horas, excedendo, em muito, sua regular jornada de trabalho, muitas vezes com prejuízos pessoais, considerando sobretudo a importância do trabalho desenvolvido e o desempenho esperado pela Instituição.

Importante destacar a preocupação demonstrada com a produção de resultados que vão além da efetivação de prisões e celebrações de acordos de colaboração premiada, promovendo, sempre que possível e a oportunidade permitiu, ações dirigidas ao combate primário à corrupção que podem ser reconhecidos em outras atuações.

Exemplos desse cuidado puderam ser vistos: i) na criação de um programa de complemento educacional para a prestação de serviços dos diretores de uma grande joalheria, que beneficiou 100 (cem) jovens de comunidades carentes do Rio de Janeiro, com cursos profissionalizantes; ii) no curso básico de inglês administrado pelos sócios de um reconhecido curso de inglês a mais de 200 jovens carentes; iii) nas palestras promovidas por ex-doleiros, visando instruir órgãos de controle, procuradores e servidores a aperfeiçoar sua atuação nos crimes de lavagem de dinheiro e auxiliar no aprimoramento dos sistemas de conformidade das instituições financeiras; iv) na devolução de parte dos valores recuperados (cerca de R$ 250.000.000,00) aos cofres públicos, com destinação específica para o pagamento de servidores públicos aposentados do Estado do Rio de Janeiro, cujos salários encontravam-se em atraso há meses.

Muito antes de se destacar no combate à corrupção e ao crime organizado, Eduardo El Hage dedicou-se a importantes ações coordenadas no âmbito da tutela coletiva. Um desses projetos foi o Ministério Pública pela Educação (MPEduc)(www.mpeduc.mp.br), que proporcionou uma atuação conjunta entre os Ministérios Públicos Estadual e Federal para o desenvolvimento da educação no país. Outro digno de registro é o Ranking Nacional da Transparência (http://rankingdatransparencia.mpf.mp.br/), projeto que coordenou, e contou com a participação de todas as PRMs do Brasil, permitindo avaliação inédita dos portais da transparência dos 27 estados brasileiros e 5.568 municípios brasileiros.

Não se pode deixar de mencionar também o reconhecimento pelo trabalho produzido, expressado através dos seguintes prêmios:

1.agosto 2013: menção honrosa no prêmio CNMP pelo projeto "Campanha Fiscalize também";

2. junho 2014: II Prêmio República na categoria Direitos do Cidadão - ANPR (Associação Nacional dos Procuradores) - pelo trabalho "Ministério Público pela Educação (MPEDUC)";

3. novembro 2014: Prêmio Special Achievement Award - International Association of Prosecutors (IAP) pelo grupo "Justiça de Transição";

4. maio 2016: 2º lugar no IV Prêmio República de Valorização do Ministério Público Federal na categoria Combate à Corrupção pelo projeto "Ranking Nacional dos Portais da Transparência" - ANPR (Associação Nacional dos Procuradores);

5. maio de 2017: V Prêmio República na categoria Combate à Corrupção pela "Operação Calicute" - ANPR (Associação Nacional dos Procuradores);

6. setembro de 2017: Prêmio Brasil Destaque no Combate à Corrupção IBDC (Instituto Brasileiro de Direito e Criminologia Casa Roberto Lyra e Associação) e ADPF/RJ (Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal);

7. 2017: Global Investigations Review (GRI) Awards - Federal Prosecution Service;

8. 2017: Indicação ao Prêmio Faz Diferença do Jornal O Globo na categoria País;

9. março de 2018: Diploma de Mérito COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras);

10. junho 2018: VI Prêmio República na categoria Combate à Corrupção pela "Operação Unfairplay" - ANPR (Associação Nacional dos Procuradores);

11. setembro de 2018: Special Achievement Award - International Association of Prosecutors (IAP);

12. abril de 2019: VII Prêmio República de Valorização do Ministério Público Federal na categoria Criminal ("Lava Jato: aspectos práticos de lavagem de dinheiro") - ANPR (Associação Nacional dos Procuradores);

13. novembro 2019: condecoração pessoal de Alta Distinção da Ordem do Mérito Ministério Público Militar;

14. julho de 2020: VIII Prêmio República de Valorização do Ministério Público Federal na categoria "Combate à Corrupção" pela Operação Patrón - ANPR (Associação Nacional dos Procuradores);

15. julho de 2020: VIII Prêmio República de Valorização do Ministério Público Federal na categoria "Criminal e Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional" pela iniciativa "Colaboração Premiada como fonte de Justiça Restaurativa" - ANPR (Associação Nacional dos Procuradores);

16. maio de 2022: 2º lugar no X Prêmio República de Valorização do Ministério Público Federal na categoria "Combate ao Crime e Outros Ilícitos" com a iniciativa "Operação Kryptos" - ANPR (Associação Nacional dos Procuradores).

Além dos relevantes trabalhos junto à Força Tarefa no Rio de Janeiro, cabe pontuar os esforços e dedicação empreendidos no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado no Estado do Rio de Janeiro (GAECO/RJ).

Durante esse período, além de gerir a administração de um significativo acervo de milhares de feitos judiciais e extrajudiciais da Força-Tarefa, foram desempenhadas com competência as atividades de auxílio aos membros do MPF responsáveis por grandes casos e investigações complexas.

No biênio 2021/2023, a atuação do GAECO resultou na deflagração de 15 operações de busca e apreensão e no oferecimento de 17 denúncias. No total, foram denunciadas 144 pessoas e imputados os crimes de tráfico de drogas, tráfico de armas, associação ao tráfico de drogas, associação criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional, pertinência à organização criminosa, lavagem de bens e capitais, corrupção passiva e ativa, peculato, crimes contra a lei de licitações, embaraço à investigação de organização criminosa, contrabando, prevaricação e falsidade ideológica. O dano total imputado pelas denúncias foi de R$ 40.090.784.473,83. Ademais, foi prestado auxílio nas 58 ações penais ofertadas pela Força Tarefa Lava Jato no Rio de Janeiro, bem como em seus processos judiciais correlatos.

Diante de tão valiosa colaboração e do significativo zelo e dedicação no desempenho de suas funções, os signatários solicitam que seja registrado elogio funcional ao Procurador da República EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE, por seu trabalho como coordenador da Força-Tarefa no Rio de Janeiro e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado no Rio de Janeiro (GAECO/RJ)".

Nesse sentido, em face de uma atuação profissional tão valorosa, manifestamos preocupação com a recente decisão do CNMP, que, no dia 19.12.22, puniu o procurador da república Eduardo El Hage por divulgar notícia de denúncia criminal em site do MPF. A atuação do citado Procurador da República é motivo de orgulho institucional, razão pela qual se espera que essa decisão do CNMP seja revertida no julgamento dos correspondentes embargos de declaração, que ocorrerá em breve.

Por todo o exposto, os signatários ratificam o elogio funcional ao Procurador da República EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE, por seu trabalho como coordenador da Força-Tarefa no Rio de Janeiro e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado no Rio de Janeiro (GAECO/RJ).