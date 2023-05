Quórum necessário para aprovação de obras em condomínio

Raphael de Mendonça Tanus Madeira. Foto: Divulgação

A assembleia de condomínio é um dos pontos mais importantes da vida condominial. É nela que os condôminos podem deliberar sobre assuntos relevantes para o condomínio. Vale esclarecer que cada tema pode exigir um quórum diferente para aprovação na assembleia.

Em geral, as deliberações da assembleia podem ser tomadas, em segunda convocação, pela maioria dos votos dos presentes - exceto quando o tema exige quórum especial. É justamente nesse ponto que é preciso ter atenção, pois vários assuntos frequentes em condomínios exigem quórum especial e o descumprimento pode gerar a anulação da assembleia e demais atos.

Quanto ao quórum para aprovação de obras úteis, voluptuárias, necessárias e urgentes nos condomínios, a disciplina da matéria resulta, inicialmente, da interpretação dos arts. 1.341 e 1.342 do Código Civil, destaque:

Art. 1.341. A realização de obras no condomínio depende:

I - se voluptuárias, de voto de dois terços dos condôminos;

II - se úteis, de voto da maioria dos condôminos.

Continua após a publicidade

§ 1 o As obras ou reparações necessárias podem ser realizadas, independentemente de autorização, pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer condômino.

§ 2 o Se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importarem em despesas excessivas, determinada sua realização, o síndico ou o condômino que tomou a iniciativa delas dará ciência à assembleia, que deverá ser convocada imediatamente.

§ 3 o Não sendo urgentes, as obras ou reparos necessários, que importarem em despesas excessivas, somente poderão ser efetuadas após autorização da assembleia, especialmente convocada pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer dos condôminos.

§ 4 o O condômino que realizar obras ou reparos necessários será reembolsado das despesas que efetuar, não tendo direito à restituição das que fizer com obras ou reparos de outra natureza, embora de interesse comum.

Art. 1.342. A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns.

Ao aplicar os artigos referenciados acima, surge a dúvida de enquadramento, se a obra é voluptuária, útil ou necessária.

O próprio Código Civil em seu artigo 96 define a diferença, conforme segue:

Continua após a publicidade

Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.

§ 1 o São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.

§ 2 o São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.

§ 3 o São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.

Portanto, a princípio, temos 3 tipos de quórum, a saber: maioria dos presentes na assembleia; - Maioria dos condôminos; - Dois terços dos condôminos.

Logo, quando a obra for necessária e não se enquadrar como urgente, o quórum necessário será de maioria dos presentes em assembleia, ex: Impermeabilização da laje por causa de infiltração; pintura de fachada sem trocar a cor; troca de fiação; reparos elétricos e hidráulicos.

Percebe-se que, nos exemplos acima, caso o reparo denote urgência e a despesa com a conservação seja de pequena monta, não há sequer a necessidade de assembleia e o reparo poderá ser realizada pelo síndico e/ou condômino, independentemente de autorização, conforme previsão do §1º do art. 1.341 do Código Civil, em consonância com o inciso V do art. 1.348.

Continua após a publicidade

Se a despesa com a conservação for excessiva e a obra urgente, o síndico realiza de qualquer forma e, depois, dá ciência à assembleia, não havendo necessidade de prévia aprovação, como pode ocorrer, por exemplo, com o rompimento da coluna de água (Código Civil, art. 1.341, § 2º).

O quórum será de maioria dos condôminos, em caso de obra útil, classificada como que aumenta ou facilita o uso do bem, ex: Instalação de coberturas no estacionamento; ampliação de sala de ginástica; ampliação da garagem.

Já o quórum para obras classificadas como voluptuárias, aquelas de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor, dependem de 2/3 dos condôminos, ex: pintura da fachada com cor diferente; novo projeto paisagístico do jardim; substituição dos equipamentos de ginástica por novos modelos, caso os antigos estejam ainda em boas condições; reforma do salão de festas ou academia para deixar o espaço mais bonito.

Por fim, vale mencionar as obras que exigem a unanimidade dos condôminos.

Independentemente da espécie de obra, ou seja, acréscimo, obra útil ou, ainda, voluptuária, se implicar em alteração substancial da destinação ou do uso das partes comuns, demandará a unanimidade. Assim, por exemplo, nenhuma obra pode transformar uma área antes especificada como sala de ginástica em salão de festas e, ainda, a quadra poliesportiva em estacionamento para visitantes.

A unanimidade dos interessados consta inclusive no artigo 43, IV, da lei 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio e as incorporações, destaque:

Art. 43. Quando o incorporador contratar a entrega da unidade a prazo e preços certos, determinados ou determináveis, mesmo quando pessoa física, ser-lhe-ão impostas as seguintes normas:

Continua após a publicidade

IV - é vedado ao incorporador alterar o projeto, especialmente no que se refere à unidade do adquirente e às partes comuns, modificar as especificações, ou desviar-se do plano da construção, salvo autorização unânime dos interessados ou exigência legal;

Portanto, não pode haver qualquer alteração da destinação ou uso sem a aprovação unânime dos condôminos.

*Raphael de Mendonça Tanus Madeira é advogado (OAB/ RJ 197.402), com especialização em Direito Imobiliário, Consumidor, Sucessório e pós-graduado em Direito Processual Civil. Sócio do escritório Tanus Madeira Advogados Associados, fundado em 1983, com unidades nas cidades do Rio de Janeiro e Macaé- RJ