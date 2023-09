Rachaduras, infiltração, vazamentos: entenda como enfrentar vícios construtivos no condomínio

Imóvel com infiltração Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Quando as construtoras param de atender às solicitações de reparos advindos de vícios construtivos dentro do prazo de garantia, seja ele legal ou contratual, seja de um imóvel na planta ou pronto, em condomínios residenciais e comerciais, surge para o síndico a necessidade de se reportar a um advogado, ou ao departamento jurídico das administradoras, para saber qual a medida judicial a ser adotada.

O tema “garantia da obra” não é novo na legislação brasileira, pois já havia previsão legal no Código Civil de 1916, que fixava em 20 anos o prazo de garantia que o construtor deveria dar ao contratante. Com o advento do Código Civil de 2002, o prazo foi alterado para cinco anos, conforme redação do artigo 618.

Quando falamos de vícios construtivos, estamos nos referindo a rachaduras, problemas e falhas no revestimento da fachada do edifício, pisos e azulejos sem fixação, infiltração, vazamentos decorrentes de problemas no encanamento, reboco malfeito, má impermeabilização etc.

Assim, caberá ao departamento jurídico tomar as medidas judiciais que melhor se coadunem ao caso concreto, havendo três caminhos para o condomínio ser reparado.

1. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

A produção antecipada de provas está fulcrada nos arts. 381 a 383 do Código de Processo Civil.

Essa medida judicial pode ser preparatória ou satisfativa, pois neste procedimento o condomínio vai requerer ao juiz que nomeie um perito judicial, que na maioria das vezes é um engenheiro civil, o qual irá realizar uma perícia técnica com o objetivo de constatar as patologias construtivas existentes.

Com a elaboração do laudo pericial feita pelo perito judicial, o condomínio, através do seu departamento jurídico, decidirá qual o melhor caminho judicial a ser adotado: ação de indenização ou ação de reparação de danos.

A produção antecipada de provas é largamente utilizada quando existe urgência para a realização de reparos ou quando há receio de se tornar impossível a verificação das patologias construtivas.

2. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

O processo de indenização para que o condomínio possa ser ressarcido encontra sustentação legal nos arts. 247 e 927 do Código Civil.

Nesse procedimento, o condomínio pleiteia judicialmente uma indenização para reparar os problemas existentes, podendo o condomínio ser ressarcido por reparos que já foram realizados ou que ainda serão realizados após a procedência da ação e o recebimento do valor.

Caso os reparos já tenham sido realizados, o valor da indenização será provado pela apresentação de recibos e notas fiscais de materiais e serviços. E se, porventura, os vícios ainda não tenham sido reparados, haverá a necessidade de se apresentar três orçamentos de empresas prestadoras de serviços no mesmo segmento para que o condomínio faça a escolha.

Havendo divergência nos valores apresentados, caberá ao juiz da causa nomear um perito judicial para a realização da perícia judicial, que deverá relatar os problemas existentes, sua origem, a necessidade de reparos e os valores de indenização.

Se houver a produção antecipada de provas, a necessidade das obras já estará confirmada pelo laudo do perito do juízo.

Marcus Roberto da Silva Foto: Arquivo pessoal

3. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

A ação de obrigação de fazer está encartada nos arts. 536, 815, 816 e 821, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Neste tipo de procedimento judicial, o condomínio pleiteia judicialmente que a construtora realize os reparos de acordo com o laudo apresentado pelo perito judicial.

Existe uma diferença gritante entre a ação de indenização e a ação de obrigação de fazer no aspecto da garantia, pois, caso o condomínio receba o valor da indenização, será de sua única e exclusiva responsabilidade contratar uma empresa idônea para realizar os reparos, mas, se os problemas ressurgirem, a responsabilidade será exclusiva do condomínio, e não mais da construtora. Diferentemente do que ocorre na ação de obrigação de fazer, pois neste caso a construtora realiza os reparos e a garantia se mantém.

São esses os remédios jurídicos mais utilizados pelos operadores do direito quando da ocorrência de vícios construtivos em condomínios residenciais e comerciais. Cabe ao operador do direito escolher o melhor caminho a ser adotado, após análise detalhada do caso concreto.

*Marcus Roberto da Silva, advogado especialista em Direito Condominial. Professor universitário e bacharelando em Administração de Empresas