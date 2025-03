Opinião | Racismo: a cegueira da alma

Durante a pandemia, o mundo foi abalado por um caso de racismo que ficou marcado na história: a morte de George Floyd. Naquele momento, meu filho me perguntou o que estava acontecendo, e eu me vi em um dilema. Como explicar algo que ele não consegue enxergar? Como falar sobre racismo para alguém que não vê cor, mas apenas a pessoa? Para ele, não há diferença entre as pessoas pela cor da pele. Foi ali, naquela conversa, que percebi o quanto o racismo é uma cegueira — uma cegueira da alma, um mal que se espalha e infecta os corações.

Infelizmente, o caso de George Floyd não foi um episódio isolado. Muitos outros episódios de racismo seguiram, especialmente no futebol, onde essa doença da humanidade parece persistir. O que me dói profundamente, como mãe, é ver o meu filho, um fã fervoroso do Palmeiras, se deparar com a dor do racismo mais uma vez. Recentemente, o caso envolveu o jogador Luighi, um ídolo para o Nickollas. E, mais uma vez, eu me vi tentando explicar para ele que existem pessoas que, ao olhar para o outro, não veem um ser humano, mas apenas a cor da pele. Como explicar isso para um jovem que só enxerga o que há de bom nas pessoas?

O que também me revoltou e feriu profundamente foi o comportamento de todos aqueles ao redor, especialmente na entrevista que o Luighi deu após o episódio. Vi um atleta em formação, que luta e se dedica ao seu time e à sua paixão, ser dilacerado pela dor do racismo. Ele chorou, demonstrou indignação e, ao mesmo tempo, sentiu-se impotente. Naquele momento de profunda angústia, o repórter não teve a sensibilidade de abordar o que realmente importava: o sofrimento do jogador, a violência do racismo que ele acabara de enfrentar. O repórter ignorou o episódio de racismo e seguiu com uma entrevista vazia, como se nada tivesse acontecido. Isso é insuportável! Como é possível que o racismo ainda seja tratado com tanto desdém? Como é possível que a dor de alguém que sofre esse crime seja ignorada, como se fosse algo banal?