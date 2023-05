Racismo, humor e liberdade: já não falamos sobre isso antes?

Clara Serva e Luiz Carlos Silva Faria Junior. Fotos: Divulgação

Neste mês de maio, completaram-se 135 anos da "abolição" da escravidão no Brasil. No entanto, ainda hoje a população negra se vê diante de um quadro de desigualdades que nos levam a questionar a efetiva existência de liberdade. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, relativos ao encarceramento e letalidade policial, indicam que pessoas negras são maioria no sistema prisional (67,7%) e dentre as vítimas fatais de intervenções policiais (84,1%). A liberdade é limitada pelo medo de ser encontrado por uma bala perdida ou tido como um criminoso.

Dados do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE), para o terceiro trimestre de 2022 relativos a desemprego, informalidade e salário, indicam que a população negra no Brasil constitui a maioria da população desempregada (64,2%) e em trabalhos informais (61,3%), e que o rendimento médio auferido por ela não chega a 60% do rendimento médio da população branca. Se adicionarmos a dimensão de gênero às análises, chegaremos a um quadro de desigualdade ainda maior com relação às mulheres negras no Brasil. A liberdade é limitada por jornadas duplas ou triplas exaustivas e pela falta de condições socioeconômicas.

Uma pessoa negra possui 2,6 vezes mais chances de ser morta ao sair de casa do que uma pessoa branca. Mulheres negras são dois terços das vítimas de feminicídio. Religiões de matriz africana possuem seus locais de culto desrespeitados cotidianamente. Onde está a liberdade de locomoção? Onde está o direito à vida? Ou liberdade religiosa?

Há 135 anos, a liberdade é "conferida" a conta-gotas à população negra.

Embora os noticiários e redes sociais sejam diariamente povoados por diversos casos de racismo que evidenciam a violação sistêmica das liberdades fundamentais da população negra, paradoxalmente, o que mobiliza a opinião pública e provoca engajamento é a fábula da censura ao humor.

Não é de hoje que o humor é utilizado como ferramenta de opressão de minorias e grupos minorizados, para difusão e dissimulação de preconceitos e estereótipos, excludentes e desumanizadores de pessoas negras. Mesmo diante da inefetividade do sistema de justiça, não é de hoje que o racismo no humor é ilegal no Brasil.

A ordem constitucional inaugurada em 1988, atendendo a parte das reivindicações do movimento negro brasileiro, evidenciou a gravidade da prática do racismo ao defini-la como crime inafiançável e imprescritível. Tal compreensão foi reafirmada por meio da Lei n° 7.716/1989, que dispôs sobre os crimes resultantes do racismo.

Nos últimos anos, a compreensão da sociedade sobre o racismo evoluiu em temas como a legalidade das ações afirmativas e a reprovabilidade social da prática da discriminação racial. Esse conhecimento levou o judiciário e o legislativo a garantirem a ampliação do rol expresso de condutas discriminatórias por meio de importantes julgamentos e de novas legislações.

A Lei n° 14.532/2023 é a mais recente novidade nesse sentido. A legislação acompanha o posicionamento emitido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao declarar o crime de injúria racial enquanto modalidade de racismo. Além disso, estabelece que o racismo quando praticado no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público deve ser julgado de maneira mais gravosa, com proibição de frequência, por 3 anos, a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, para além da pena de dois a cinco anos de reclusão.

A nova lei mirou também o racismo recreativo, prática cotidiana na sociedade brasileira. Ela prevê o aumento das penas impostas para os crimes de racismo caso sejam cometidos com o intuito de descontração, diversão ou recreação.

Essas disposições normativas nada tem a ver com a criminalização do humor ou com a imposição de censura. Essa discussão é antiga, já foi pacificada há muito tempo pelos tribunais e se sustenta no pacto narcísico da branquitude com um falso conflito entre o direito à não-discriminação e a defesa da liberdade de discriminar. Para que não reste dúvida, não há direito à liberdade de entreter às custas da depreciação, constrangimento, discriminação e desumanização de pessoas negras ou de outros grupos minorizados. O racismo é crime, não é engraçado e o seu combate é responsabilidade de todas as pessoas.

*Clara Serva, sócia e head na área de Empresas e Direitos Humanos de TozziniFreire Advogados

*Luiz Carlos Silva Faria Junior, advogado na área de Empresas e Direitos Humanos de TozziniFreire Advogados