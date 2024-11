Opinião | Racismo intrauniversidades

A denúncia solicita a abertura de um inquérito policial, com oitiva das testemunhas e análise dos vídeos do evento e a aplicação de medidas judiciais cabíveis, incluindo a denúncia criminal contra os envolvidos, após a apuração. Ademais, as parlamentares também solicitaram que o processo seja público, para que seu andamento possa ser acompanhado pela sociedade civil.

Além disso, a própria universidade poderá abrir uma sindicância interna e optar pelo desligamento do curso dos envolvidos. Uma forma lamentável de se inserir na vida jurídica. O racismo no Brasil não pode, não deve e não será tolerado sob nenhum escopo, justificativa ou pretexto. Não há brincadeira, disputa, calor do jogo, mas sim, uma forma deliberada de se atingir o próximo em sua honra e intimidade apenas e tão somente pela forma de ingresso na universidade, conduta incompatível com os preceitos constitucionais e com uma sociedade plural, equânime, justa que prima pela harmonia das relações sociais.