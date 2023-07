Racismo no mercado de trabalho: a necessidade de atuar e prevenir

Líbia Alvarenga de Oliveira e Wellington Rosa dos Santos. Fotos: Divulgação

O racismo é uma realidade presente no mercado de trabalho, já que muitas pessoas negras e de outros grupos historicamente minorizados ainda enfrentam barreiras e discriminação no processo de seleção, contratação, promoção e demissão de funcionários.

Não pairam dúvidas que o combate ao racismo no mercado de trabalho é uma luta fundamental para promover uma sociedade mais justa e igualitária.

Em 2022, cerca de 60% dos trabalhadores e trabalhadoras informais no Brasil eram negros, segundo a pesquisa Jovens Negros e o Mercado de Trabalho, do Núcleo de Pesquisa Afro do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e do Instituto de Referência Negra Peregum. Essa parcela da população ocupa apenas 6,3% dos cargos gerenciais e menos de 5% das posições executivas. Quase metade das mulheres negras são inativas.

A Pesquisa Diversidade Jovem 2022, que ouviu 1.657 aprendizes ou estagiários da entidade filantrópica Espro (Ensino Social Profissionalizante), revelou que 17% dos participantes do estudo tiveram a impressão de terem sido desclassificados de vagas de trabalho em razão da cor da pele, enquanto apenas 7% dos brancos sentiram o mesmo problema.

O Estatuto de Igualdade Racial é uma lei federal no Brasil que tem como objetivo promover a igualdade racial e combater a discriminação em todas as esferas da sociedade, incluindo o mercado de trabalho. À vista disso, o Governo Federal sancionou duas importantes alterações no Estatuto de Igualdade Racial (Lei nº 14.553), publicadas no dia 24 de abril de 2023.

A alteração no artigo 39 determina a inclusão de um campo destinado para identificar a raça e etnia do trabalhador nos registros, tanto em órgãos públicos quanto em empresas privadas. Isso inclui os documentos de admissão e demissão no emprego, formulários de acidente de trabalho, documentos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), Relação Anual de Informações Sociais (Rais), documentos destinados a inscrever segurados e dependentes no Regime Geral de Previdência Social, bem como questionários de pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou outros documentos com finalidades semelhantes.

Outra novidade está no artigo 49 do Estatuto, que estabelece a obrigatoriedade de realização de uma pesquisa a cada cinco anos com o objetivo de identificar o percentual de ocupação de segmentos étnicos e raciais no âmbito do setor público, a fim de obter subsídios direcionados à implementação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR).

O próprio Estatuto está em consonância com a Constituição Federal, que garante, em seus princípios fundamentais (art. 3º), "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação".

No entanto, o racismo estrutural cria uma disparidade entre brancos e negros, já que há desníveis na formação de profissionais desses grupos, prejudicando a inserção equânime. A Lei de Cotas (12.711/2012) tem ajudado a mudar esse cenário. Entre 2013 e 2019, houve um aumento de 205% na variação percentual de estudantes provenientes de escolas públicas, pretos, pardos, indígenas e de baixa renda, de acordo com a pesquisa "Avaliação das políticas de ação afirmativa no ensino superior no Brasil: resultados e desafios futuros", da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Apesar do atraso e de medidas muitas vezes pontuais, empresas vêm também trabalhando nesse sentido, aderindo a iniciativas como a do Movimento pela Equidade Racial (Mover) que, em parceria com o Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), promove o letramento racional dentro de empresas como forma de promover a igualdade racial e que tem como meta, ainda, atingir 10 mil postos ocupados por lideranças negras até 2030. Também atua nessa frente a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, movimento formado por empresas e instituições comprometidas com a promoção da inclusão racial. As empresas que aderem ao ESG (Environmental, Social and Governance) também procuram criar políticas nesse sentido.

Do outro lado, ainda há muitas companhias que cometem condutas racistas, seja por meio de práticas discriminatórias ou omissões, o que prejudica não apenas o trabalhador, mas também a própria empresa, pois tais casos podem resultar em litígios judiciais. Embora a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não aborde especificamente a questão do racismo, o indivíduo prejudicado pode alegar dano moral por discriminação ou injúria racial. Até novembro de 2022, havia mais de 22 mil ações desse tipo tramitando na Justiça do Trabalho em todo o Brasil, entre processos encerrados e em andamento. Dentro desse conjunto, há casos evidentes de agressões racistas, enquanto outros, relacionados a questões como aparência ou modo de vestir, apontam para um racismo estrutural e velado que ainda permeia parte da sociedade.

Para combater o racismo e ampliar a igualdade na sociedade, é fundamental promover discussões e conscientização sobre práticas prejudiciais, o que, muitas vezes, passa por uma análise jurídica e de conformidade (compliance).

*Líbia Alvarenga de Oliveira é sócia da área Trabalhista, Sindical e Remuneração de Executivos da Innocenti Advogados

*Wellington Rosa dos Santos é profissional da área Trabalhista, Sindical e Remuneração de Executivos da Innocenti Advogados