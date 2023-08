Raio X da magistratura

Patrícia Carrijo. Foto: Divulgação

"Há coisas que melhor se dizem calando", é uma das célebres frases do escritor Machado de Assis. Mas subscrevo uma outra de sua autoria para justificar o objeto deste texto: "O chorão, que inclina os seus galhos para a terra, é árvore de cemitério; a palmeira, ereta e firme, é árvore do deserto, das praças e dos jardins."

Não é intenção tornar o tema verdadeira cantilena, mas, diante da necessidade provocada pelo aumento dos ataques direcionados ao Poder Judiciário, sobretudo à magistratura, persisto no intuito de trazer à luz a verdadeira realidade da categoria. Antes tida como profissão promissora e detentora dos melhores quadros, a magistratura vem, além de não mais atraí-los, os perdendo em virtude das muitas exigências que são inerentes à profissão.

Um exemplo: o concurso da magistratura é o único com cinco fases, com níveis de dificuldade e de exigência superiores aos demais que figuram nos mais cobiçados do país. Portanto, os magistrados são os profissionais mais preparados e responsáveis pela gestão de um dos três poderes que formam nossa democracia. Assim como a palmeira do clássico do Bruxo do Cosme Velho, a magistratura deve receber o destaque que lhe é de direito, e jamais poderá cair no descrédito.

Bem destoante da realidade que tem sido projetada pela imprensa e aceita por parte da sociedade, o panorama da magistratura é amargo. São muitas as problemáticas, e precisamos, mais uma vez, trazê-las à discussão, a fim de que consigamos nos fazer ser não tão somente olhados, mas vistos. Como bem ensinou José Saramago: "Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara."

Os magistrados enfrentam, diariamente, sobrecarga de trabalho, em razão do déficit de juízes nas unidades judiciárias. Não é incomum encontrarmos juízes com 10 mil ou mais processos em mãos. E para que seja possível entregar a prestação jurisdicional exigida, a tempo e hora, e atender às metas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), esses homens e mulheres abdicam de finais de semana, feriados e férias, do mínimo de descanso para a manutenção da saúde física e mental.

Nesse cenário, o juiz ainda precisa obedecer ao arcabouço que delineia sobre a atuação do magistrado, na vida pública e privada, que, em razão dos rigorosos regimentos, é quase inexistente. Na dura jornada diária, milhares de juízes se furtam à convivência com a família e deixam de frequentar lugares públicos por medo, já que ameaças à sua integridade física são recorrentes.

Nos últimos anos, a magistratura tem enfrentado projetos que atentam contra sua independência e autonomia, e até mesmo ao subsídio a que tem direito. A reforma da previdência é um exemplo de direito retirado da classe. A aposentadoria limitada ao teto do regime geral de previdência não faz jus à toda dedicação e abnegação pelas quais passa o magistrado ao longo da carreira.

Junta-se à realidade exaustiva de trabalho, cobrança de metas e dedicação exclusiva, o enfraquecimento da imagem do magistrado, dada a distorção provocada na opinião pública.

O juiz, que é guardião da democracia, é cumpridor das leis e precisa ter respeitado o direito de julgar conforme o que é estabelecido pela legislação.

O que se pede é o mínimo: respeito à magistratura, para que seja possível preservar a integridade de seus membros e a manutenção dos quadros. Se não acreditarmos na Justiça, nada mais nos resta.

*Patrícia Carrijo é presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego) e vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)