Recente decisão sobre a exclusão do PIS e da Cofins de suas próprias bases de cálculo

Diogenys de Freitas Barboza. Foto: Divulgação

Após o STF ter se posicionado, em 2017, favoravelmente ao contribuinte quanto à chamada "tese do século", que tratou da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, cresce a discussão de temas tributários correlatos no Poder Judiciário.

Entre eles se encontra o tema da (im)possibilidade de inclusão do PIS e da COFINS, devidos à União Federal, no cálculo de suas próprias bases de cálculo, que, a partir de então, passou a ser analisado e julgado perante as varas federais e respectivos tribunais em âmbito nacional, tendo ainda o STF reconhecido a importância da discussão ao elevar o tema para julgamento em sede de repercussão geral (tema n° 1.067), que propiciará análise aprofundada da tese e aplicação do resultado a todos os processos no Judiciário.

Hoje, ao calcular o PIS e a COFINS devidos à União Federal o contribuinte considera nas bases de cálculo os próprios valores do PIS e da COFINS, que compõem o preço das mercadorias e dos serviços. No tema do século, a justificativa da exclusão do ICMS do cálculo do PIS e da COFINS era o fato de o ICMS não ser receita da empresa tributada.

Recentemente, no Mandado de Segurança n° 5012453-47.2023.4.03.6100, o Juízo da 10ª Vara Cível Federal de São Paulo concedeu a liminar pleiteada por um contribuinte para lhe permitir a apuração e o recolhimento das contribuições ao PIS e à COFINS, sem a inclusão delas mesmas em suas bases de cálculo.

A decisão tem grande importância, pois validou os fundamentos jurídicos apresentados pelo contribuinte, quais sejam: (a) a possibilidade de aplicação dos fundamentos utilizados pelo STF quando do julgamento da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ante a similaridade das exações tributárias; (b) as bases de cálculo do PIS e da COFINS se referem ao que é faturado (mercadoria ou serviço), não englobando parcela diversa (ex. tributo); e (c) os tributos apenas transitam na contabilidade do contribuinte, sem configurar, por consequência, acréscimo patrimonial.

Ainda, a decisão merece destaque no âmbito do Tribunal Regional Federal da Terceira Região ("TRF3"), com jurisdição sobre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, no qual há poucas decisões favoráveis aos contribuintes.

Enquanto o tema não é pautado para julgamento no STF, as varas federais e os tribunais regionais federais do país se debruçam sobre o assunto emitindo decisões em diferentes sentidos, ora favoráveis aos contribuintes, ora à União Federal, mas a decisão da 10ª Vara Cível Federal de São Paulo aponta para potencial viabilidade da tese.

*Diogenys de Freitas Barboza, advogado responsável pela Área Tributária do escritório Ferraz de Camargo Sociedade de Advogados; pós-graduado no LL.M. em Direito Tributário pelo Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa; presidente da Comissão de Direito Tributário da 104ª Subseção da OAB/SP