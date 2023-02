Recuperação judicial diante de 'erros' contábeis graves -- o remédio pode ser pior do que a doença?

Arthur Mendes Lobo e Wagner Inácio Dias. FOTOS: DIVULGAÇÃO Foto: Estadão

O sistema de escrituração contábil é dotado de profundidade, muitas vezes esquecida pelos analistas e pensadores do mercado. Não apenas por eles, é subestimada também pelo universo do Direito, que, no mais, a percebe como uma estrutura burocrática, legada às perícias e questionamentos judicializados, mas sempre de soslaio e sem a devida e plena compreensão de seu dinamismo, importância e validade.

Desde as partidas dobradas, a escrituração contábil é um sistema de cruzamento de dados, auto validatório, em que suas partículas e lançamentos devem encontrar suporte, primeiramente, dentro do próprio sistema, validando internamente seus dados e estabelecendo dupla camada de proteção (uma interna e outra externa).

A camada externa, contudo, depende da qualidade dos dados objeto do lançamento, nada resolvendo se a escrituração se der sob um viés malfazejo, com documentos frios ou, pelo menos, estranhos.

As duas camadas se auxiliam mutuamente, mas a primeira (a externa) pode, infelizmente, sabotar a segunda (interna) gerando um gravíssimo risco, que é parte do que se pretende analisar aqui.

Os dados contábeis como balancetes e balanços são fundamentais fontes para as tomadas de decisões, tanto internas quanto externas. Internamente, os gestores, sob qualquer forma ou denominação que lhes desejem dar, valem-se dos relatórios contábeis e demais formas de apontamentos, derivados da escrituração contábil, para tomadas de decisões de monta.

De outro tanto, investidores, parceiros e fornecedores fazem uso das informações públicas, principalmente em se tratando de Sociedades Anônimas, com o fito de direcionar investimentos, conhecer o cliente, enfim, realizar toda a sorte de parcerias e atividades junto à pessoa jurídica.

Aqui, o nó górdio da situação se estabelece. Intrinsecamente, tais informações são auditáveis de maneira objetiva, o que torna o conjunto de informações ainda mais confiável. Às demonstrações contábeis são acrescidos pareceres e relatórios de auditorias, externas e independentes, que vestem todos os dados com um manto ainda mais grosso de legitimidade e validade. Reforça-se a confiança de todos e, a partir deste ponto, voltaremos nossos olhares ao investidor, fornecedor e contratante, elementos externos à estrutura societária.

Pensemos juntos. De um lado, um sistema de escrituração sólido e reconhecido, lastreado pelas melhores auditorias que o dinheiro pode pagar. De outro, a natureza humana comum, que trata a boa-fé como uma regra nas relações. Sim, em que pese tudo o que façamos para discordar, em nossas relações pautamos a presunção da boa-fé dos envolvidos como um dogma, pois, do contrário, jamais estabeleceríamos relações jurídicas com outros, visto não existirem mecanismo possíveis para prever todas as artimanhas origináveis da má intenção.

Diante deste quadro, uma empresa com fortes demonstrações contábeis consegue ir ao mercado, buscar crédito, inclusive fazer deste crédito seu sistema de funcionamento. Ou seja, o negócio só funciona porque gira e só gira porque tem ingressos de créditos externos (empréstimos, ofertas de ações etc.). Tudo pautado na mais estrita confiança de que os dados apresentados são verdadeiros.

A par de uma escrituração sólida, como vimos, é necessário que o conjunto de informações por ela retratado seja fidedigno à realidade. Caso isso não se dê, teremos a pior das situações. Uma inversão do conceito da mulher romana: a mulher de Cesar não basta ser honesta, tem que parecer ser!

Aqui, a demonstração apenas parece honesta, sem que o seja. E se diz pior, porque toda a roupagem de validade e legitimidade dada pelo arcabouço contábil e de auditoria afastam os olhares dos terceiros, agora envolvidos diretamente por terem vertido créditos para a pessoa jurídica.

Estabelecida a teia, colhidos todos os possíveis sujeitos, é hora de transformá-los em vítimas.

Numa manhã qualquer, seja de sol ou de chuva, através da TV, rádio ou qualquer forma de morning call, os terceiros, envolvidos já com a pessoa jurídica, são surpreendidos pela divulgação de relevante fato, em que se apontam grandes inconsistências na contabilidade previamente divulgada. Ato contínuo, com base na função social, a empresa busca acautelar-se para obter condição de recuperação judicial, sob a pecha de que o encerramento das atividades trará grave impacto social, atingindo milhares de famílias.

Continua após a publicidade

Eis o remédio. Mas qual o dano poderá ser por ele provocado? Sim, o dedo, necrosado, poderá ser salvo a que custo? Mantem-se o dedo e coloca-se em risco todo o corpo? A essa discussão, central e final, passamos.

A recuperação judicial surgiu como uma alternativa à falência e ao vetusto sistema de concordata. A intenção do legislador, claramente, era tutelar as empresas que, em razão de infortúnios e dos riscos inerentes à atividade acabassem por se tornar insolventes, com débitos a curto prazo impossíveis de serem sanados, mas viabilizando a manutenção da atividade, resguardando não apenas os empregos, como toda a cadeia de fornecimento e de alcance social da empresa.

É muito diferente reconhecer o acima dito e aceitar possa uma empresa, diante de medidas, por assim dizer, no mínimo, duvidosas, obter proteção e a tutela da recuperação, furtando de seus parceiros (credores em geral) o direito de ressarcirem-se dos créditos, direta ou indiretamente, cedidos à empresa.

Resta flagrante que tal medida depõe contra a conduta anteriormente adotada pela empresa (o que é vedado pela cláusula do venire contra factum proprium) e, ainda, afasta outras medidas que, em que pese mais invasivas para a empresa em questão, são muito mais salutares para todo o mercado. É decepar o dedo, para salvar o corpo.

A venda dos ativos de uma empresa insolvente é medida que viabiliza um duplo efeito: a) reduz os impactos diretos na estrutura da empresa; e b) permite a compartimentação dos danos em relação a outros empreendimentos parceiros ou a ela ligados.

O medo da falência não pode servir como único argumento para aprovação de um plano de recuperação. A devedora deve convencer os credores, em Assembleia, sobre a viabilidade econômica do seu plano. Não parece ético, nem tampouco lícito, ameaçar: "ou aprovam o meu plano ou ninguém receberá nada porque a empresa vai falir". Isso pode anular a deliberação por caracterizar coação, erro ou dolo.

Some-se a isso que o pedido em si da recuperação judicial pode gerar uma série de suspeitas, como a eventual valorização para venda, às custas do haircut dos credores. Assim, enriquecem-se os responsáveis pelo "erro" (para que não se afirme ser doloso o ato) sobre a jactura dos que, ao final, lhe viabilizaram a própria sobrevivência. É o parasita que sacrifica o hospedeiro, antes de seguir para nova vítima.

Continua após a publicidade

O medo da falência não pode ser motivo para deixar de decretar a falência. Em outras palavras, é melhor quebrar uma empresa inviável economicamente, do que permitir que um processo de recuperação judicial se arraste por longos anos. Até o ano de 2005, quando era vigente o Decreto-Lei 7.661/45, a falência significava a imediata paralisação das atividades. As empresas falidas viravam um verdadeiro "elefante branco" nas cidades.

Raramente alguém comprava seus ativos porque sabia que herdaria o passivo, principalmente as dívidas trabalhistas e tributárias. E quando comprava, pagava um valor irrisório, justamente porque assumia riscos perante credores. Assim, a massa falida raramente conseguia pagar os credores. O impacto social era extremamente negativo. Após a vigência da Lei 11.101/05, isso mudou profundamente. Agora, a falência não necessariamente interrompe as atividades de uma empresa. As atividades podem continuar sem parar por nenhum dia sequer. Basta que o juiz, o administrador judicial, a devedora e os credores atuem de maneira orquestrada, com recíproca colaboração para manter a função social. Por exemplo, o juiz pode determinar que as atividades continuem, sob a administração do administrador judicial ou de um gestor judicial até que o estabelecimento comercial seja vendido. Isso preserva os empregos, o interesse dos fornecedores, o recolhimento de tributos, enfim, atende a função social da empresa e diminui as chances de depreciação dos seus ativos. Por sua vez, a busca por compradores deve ser um esforço de todos os envolvidos, para que os ativos sejam rapidamente vendidos e as dívidas mais emergenciais sejam imediatamente pagas.

A venda de ativos da massa falida ocorre, hoje, sem sucessão tributária ou trabalhista, o que contribui para a aquisição pelo preço de mercado (art. 141, inciso II, Lei 11.101/2005). Ou seja, hoje, a lei tem mecanismos para a maximização dos ativos que não existiam antigamente. Assim, é possível dizer que, de um modo geral, a coletividade (empregados, credores e a comunidade em geral) não precisa necessariamente ter medo da falência.

A falência tem, sim, uma função social importante que, em algumas situações, pode ser mais eficaz e vantajosa que uma recuperação ilusória e inviável. Às vezes é melhor falir imediatamente uma empresa que não tem condições econômico-financeiras de se recuperar, do que esperar (e esperançar), por longos meses, por força do fantasioso medo da falência, a superveniência de graves efeitos adversos, tais como: a) depreciações; b) agravamento dos prejuízos; c) aumento do passivo; d) desligamento de colaboradores-chave; e) aumento dos créditos extraconcursais, dentre outros. Em suma, se a recuperação é um remédio, esse remédio não pode matar o doente.

O Judiciário brasileiro não pode ficar a par de tais possibilidades. É necessário que cada situação de recuperação seja entendida em sua magnitude, sejam buscadas soluções consensuais antes da determinação do decote dos pagamentos, almejando-se não a melhor solução para a empresa e seus acionistas, mas sim a solução que manterá hígido todo o sistema. Toca ao Judiciário ser o torniquete que impedirá a gangrena do corpo e, ao mesmo tempo, a navalha (de Occam) a deslindar o nó-górdio estabelecido no caso concreto.

*Arthur Mendes Lobo, doutor em Direito pela PUC-SP. Professor adjunto de Direito Empresarial da Universidade Federal do Paraná. Professor de Direito Aplicado à Contabilidade. Sócio do Escritório Wambier, Yamasaki, Bevervanço e Lobo Advogados

*Wagner Inácio Dias, professor de Direito Civil. Mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá. Doutorando em Direito Civil na Universidade de Buenos Aires (ARG). Diretor pedagógico na Fundação FUPAC. Avaliador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Advogado