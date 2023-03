Recuperação judicial x falência: entenda as diferenças e as consequências para as empresas

João Octávio Moizés. Foto: Divulgação

Com as recentes notícias sobre os processos de Recuperação Judicial de grandes empresas e até mesmo clubes de futebol, muitas dúvidas surgem na cabeça das pessoas sobre as consequências que isso traz e como ela funciona e, não raramente, espalha-se a notícia que a empresa estaria "falindo".

Embora os termos "Recuperação Judicial" e "Falência" sejam popularmente usados como sinônimos, há grande distinção entre ambos, sendo incorreto se referir a uma empresa em Recuperação Judicial como se ela estivesse em estado de falência.

Afinal, quando uma empresa pede a sua Recuperação Judicial, significa que ela está com dificuldades econômico-financeiras, porém, pretende se reestruturar para se manter em funcionamento, garantindo assim os empregos de seus funcionários, os pagamentos de seus credores, a arrecadação de impostos e tudo aquilo inerente a sua atividade empresarial.

Durante este processo, a empresa apresenta o plano de reestruturação aos credores, que pode incluir a renegociação de dívidas, a venda de ativos não essenciais e a redução de despesas.

Aprovando-se o plano pela maioria dos credores, a empresa poderá continuar operando normalmente, ou seja, mesmo que vigente o plano de recuperação judicial, a empresa poderá contratar fornecedores, funcionários e realizar vendas de seus produtos ou serviços aos clientes.

Vale dizer que é muito comum que os planos de recuperação judicial prevejam uma porcentagem de deságio (desconto) para pagamento dos credores, além de uma extensão dos parcelamentos, sendo que somente as dívidas que a empresa já possuía anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial é que elencarão o Quadro de Credores e estarão sujeitas ao Plano de Recuperação Judicial, mesmo que esta dívida ainda não esteja vencida na data do pedido, importando somente a data em que foi constituída. Para isso, dá-se o nome de "Crédito Concursal".

Já as dívidas contraídas após o pedido de recuperação judicial são chamadas de "Créditos Extraconcursais". Isto significa que elas devem ser pagas na forma acordada entre a empresa ou empresário em Recuperação Judicial e o credor, sem que haja nenhum deságio. Além da data da constituição do crédito poder torná-lo extraconcursal, há na lei algumas exceções de créditos que serão considerados como extraconcursais, como, por exemplo, um credor detentor de uma propriedade fiduciária em garantia (art. 49, §3º da lei 11.101/2005) e aqueles decorrentes de contrato de compra e venda com cláusula de irrevogabilidade.

Após a aprovação do Plano de Recuperação, a empresa passará por um período de fiscalização judicial que, em regra, será de, no máximo, 02 (dois) anos, já havendo decisões judiciais no sentido de antecipar tal prazo. Findo este período, se a empresa estiver cumprindo regularmente com o combinado, o processo judicial é encerrado. Porém, não significa que a empresa deve realizar os pagamentos dentro deste período de 02 anos ou antes, pois o plano pode prever um parcelamento por prazo superior, o que não impedirá o encerramento do procedimento.

Encerrada a recuperação judicial, a empresa segue com suas atividades normalmente e o seu nome, que antes continha obrigatoriamente a expressão "Em Recuperação Judicial", passa a não ter mais.

Caso a empresa deixe de cumprir com o plano durante este período fiscalizatório, o juiz decretará sua falência, fato que ocorreu, recentemente, com uma famosa rede de livrarias.

Decretada a falência, os gestores da empresa são afastados do cargo e as atividades são imediatamente encerradas, ou seja, a empresa deve fechar as portas. Após este procedimento, todos os ativos são arrecadados e serão vendidos para que os credores possam receber seus créditos que, aqui, não serão mais submetidos aos deságios e parcelamentos previstos no plano de recuperação judicial, ainda que este tenha sido aprovado.

É relevante apontar ainda que é possível que uma empresa requeira sua autofalência ao Judiciário, sendo o procedimento o mesmo da decretação por descumprimento do plano de recuperação judicial, ou ainda por requerimento de terceiros, ou seja, decretada a falência haverá o afastamento dos gestores e a arrecadação de seus ativos para venda e pagamento dos credores.

Por fim, existe ainda a possibilidade de que um credor, na posse de título(s) executivos, requeira a decretação da falência de seu devedor, desde que sejam preenchidos alguns requisitos previstos no artigo 94 da lei 11.101/2005. Para isso, é necessário (i) a inadimplência injustificada do devedor, (ii) o protesto dos títulos e (iii) que a dívida ultrapasse o valor de 40 salários-mínimos na data do pedido de falência.

Tem-se com isso que, ao contrário do que popularmente se acredita, não é necessário que uma empresa passe por um processo de recuperação judicial antes que sua falência seja decretada, pois, conforme vimos acima, é possível ao credor ou à própria organização fazer este requerimento, desde que respeitado alguns critérios legais.

Assim, em resumo, enquanto a Recuperação Judicial é um processo que visa reestruturar empresas que estão passando por dificuldades financeiras, permitindo que elas continuem operando, mantendo empregos e honrando suas dívidas, sendo uma alternativa jurídica viável de reestruturação para empresas em dificuldade; a falência se dará quando a empresa não cumprir com o plano ou não conseguir se reestruturar, deixando injustificadamente de cumprir suas obrigações, resultando no encerramento das atividades e venda de ativos para pagamento dos credores.

*João Octávio Moizés é advogado especialista em Recuperação Judicial do escritório Finocchio & Ustra