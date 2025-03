Opinião | Redes sociais e a Lei de Imprensa

A diretriz adotada pela maioria do Supremo Tribunal Federal nesse julgamento, no entanto, culminou na declaração de incompatibilidade com a Constituição de todo o diploma legal, inclusive dos dispositivos que vedavam os conteúdos ora destacados e impunham responsabilidades àqueles que os veiculassem. Entendeu-se, nesse sentido, que a Lei de Imprensa estava “impregnada de um espírito autoritário”. Além disso, atribuiu-se ao texto constitucional notável densidade normativa no que tange à proteção da liberdade de imprensa, sustentando-se que a Constituição já teria tratado “regularmente e integralmente daquilo que é necessário para que os abusos sejam coartados”. Seu regime encerraria fórmula exauriente, materializando “vontade normativa que, em tema elementarmente de imprensa, surge e se exaure no próprio texto da Lei Suprema”. Em certas passagens do julgamento, aludiu-se a direitos assegurados por “normas irregulamentáveis”.

Na mesma decisão, encontra-se consideração específica acerca do artigo 1º, § 1º, da Lei de Imprensa, que estabelece vedação à “propaganda de guerra, de processos de subversão da ordem política e social ou de preconceitos de raça ou classe”. A formulação adotada pelo legislador, ao afirmar de modo categórico que tal conduta “não será tolerada”, foi tomada como “contradição imediata dos seus termos, porque a pretensão dela, o ponto de partida e o ponto de chegada é exatamente garrotear a liberdade de imprensa”. Justamente uma das disposições voltadas a impedir conteúdos discriminatórios e subversivos acabou sendo destacada como exemplo emblemático do caráter restritivo e autoritário da Lei.

A controvérsia em torno da constitucionalidade das disposições do Marco Civil da Internet relativas à geração de conteúdos por terceiros demanda análise criteriosa, especialmente à luz dos fundamentos empregados no julgamento da Lei de Imprensa. Com efeito, é pertinente reconhecer que ambos os diplomas disciplinam aspectos concernentes à responsabilidade pela publicação de conteúdos.

Se a Constituição veda comandos legais que não toleram e responsabilizam a divulgação de notícias falsas ou deturpadas que possam perturbar a ordem ou gerar alarma social, mostra-se questionável impor, sem base legal expressa, restrições semelhantes às postagens em redes sociais. Da mesma forma, ao se julgar incompatível com a ordem constitucional a apreensão de publicações impressas por incitação à subversão da ordem política ou propaganda de preconceito de raça ou classe, torna-se problemático reconhecer judicialmente a responsabilidade pela não remoção de conteúdos análogos na esfera digital.