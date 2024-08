Ao escrever aquele laureado conto, Hemingway, tal como o protagonista Santiago, velho pescador, era considerado um escritor em decadência que, na opinião de alguns, já estava acabado, com decrepitude motivada por ser um ancião. Todavia, é nessa fase etária bastante adiantada que ele escreveu “O Velho e o Mar”, a maior obra de sua vida – ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 1954. Idêntico a ele, o personagem Santiago consegue, naquela narrativa, pescar o maior peixe que já tinha conseguido (um marlim de 7 metros de comprimento). No conto, o personagem Santiago metaforiza o modo como a esperança pode ser mantida, apesar da alta idade, e como o otimismo e a fé do ancião levam-no à grande persistência, mesmo em momentos em que se encontra debilitado e luta intensamente pela manutenção da lucidez e no embate contra o cansaço.

Transpondo-nos para a realidade externa à do livro, sabemos que é comum haver dúvidas quanto ao bom sucesso do idoso em chegar ao fim da missão a que se empenha – dúvidas que são expressas, principalmente, pelas pessoas de idade mais jovem. Entretanto, muitas vezes, o homem consegue realizar a sua mais importante e produtiva obra na faixa da idade mais avançada de sua vida.

Na vida pública, muitos somos pescadores de preciosos feitos: alguns tentam pescar nas confusas e contaminadas águas turvas, de onde, na maior parte das vezes, só se extraem indigestas e insalubres experiências; outros pescam na transparência das águas claras, que revelam a todos o que se está por conseguir; aqueloutros há que se dedicam às águas rasas, onde, geralmente, fisgam uma produção de pequena importância e pouca qualidade; contudo, por mais incrível que possa parecer, existem pessoas já bem idosas que possuem a rara maestria de pescarem em águas profundas, onde se encontra o pescado de tamanha qualidade e de maior importância, cujo conhecimento é capaz de fazer prosperar aqueles mais experientes e sábios, que trazem à tona o que apraz, de fato, a toda humanidade, em prol do bem comum e do progresso.

É verdade que parte dos analistas críticos considera decadentes os que se apresentam de velha idade, como se o fato de ser ancião fosse empecilho à possibilidade de apresentar bons frutos, que tragam o retorno de uma obra positiva. A vida dos que buscam o bem e o bom é cheia de luta que, quando na plena velhice, recobre o coração com a experiência adquirida com sensações e sentimentos pertinentes a cada um, porém capazes de transbordar na sua visão particular, a forma seletiva das coisas possíveis de se revelarem bem-aventuranças. Ainda bem que existem jovens idealistas que dão o devido valor e acreditam naqueles que viveram épocas priscas que, por via de consequência, resultam em ensinamentos preciosos para que os mais novos aprendam a pescar da forma correta.