Além disso, tem-se a descabida proposta de alteração dos critérios para indenização em casos de atividades de risco. Hoje, responde objetivamente quem causa danos em decorrência de atividade que implique risco a direitos de terceiros. O anteprojeto, porém, propõe ampliar essa responsabilidade para atividades que, mesmo não sendo essencialmente perigosas, induzam, por sua natureza, risco especial e diferenciado aos direitos de outrem (artigo 927-B, §1º). Essa redação, repleta de conceitos indeterminados e subjetivos, pode levar à responsabilização de qualquer atividade lícita, mesmo sem risco inerente.

O anteprojeto é também pródigo em conceitos abertos que podem gerar consequências gravosas: por exemplo, introduz a “conformidade com as normas de ordem pública” como requisito de validade do negócio jurídico (artigo 104, IV), podendo este ser declarado nulo se “fraudar [...] norma de ordem pública” (artigo 166, VI). Além disso, prevê que é nula a cláusula contratual que “violar a função social do contrato” (artigo 421, §2º), conceito também utilizado para evitar a resolução contratual por adimplemento substancial (artigo 475-A, IV) ou para buscar a resolução contratual como forma de evitar a sua revisão (artigo 479, p.u., II). A ausência de consenso sobre o que é “norma de ordem pública” e “função social do contrato” certamente gerará diferentes interpretações. Esperava-se que as propostas de mudança do Código objetivassem reduzir a insegurança, não o contrário.

Uma alteração com potencial efeito em investimentos internacionais é a exigência de que sociedades estrangeiras mantenham sede física no Brasil como condição para exercer atividade empresarial (art. 1.137, II).

O anteprojeto inclui um novo capítulo sobre direito civil digital, com diversos dispositivos que ignoram ou conflitam com leis especiais, como o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. Uma das principais alterações sugeridas é a ampliação das possibilidades de remoção de conteúdo da internet, tema mais apropriado ao Marco Civil.

O Código Civil vigente foi gestado por anos antes da sua promulgação em 2002. É crucial que esse debate não seja esquecido durante as discussões do anteprojeto, cujo encaminhamento não só deve envolver as novas tecnologias para medição de impacto, como também avaliar criteriosamente o que se justifica modificar em um Código ainda jovem e bem-estruturado. Alterações legislativas devem se orientar pela temperança, pelo senso de justiça e servir de meio para estimular investimentos e minimizar a insegurança jurídica. É o Norte que se espera para as discussões sobre esse anteprojeto, sempre lembrando que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose.