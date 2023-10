Reforma tributária deve respeitar desigualdades regionais

Tornou-se lugar comum afirmar que sistemas tributários devem ser simples. Essa simplicidade se materializaria em leis claras, reduzindo ou mesmo eliminando dúvidas em sua aplicação. Outro aspecto da simplicidade está relacionado à facilidade no cumprimento das obrigações tributárias.

A simplificação do sistema tributário é um dos objetivos que se quer alcançar com a reforma tributária (PEC 45/2019) em curso no Congresso Nacional. A proposta, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados, prevê um novo modelo para a tributação das operações com bens e serviços, com menos tributos, uma legislação unificada e com menos regras de exceção.

Simplicidade, porém, não é a única diretriz que deve ser observada em um sistema tributário. Por exemplo, a previsão de um tributo único, cobrado de todos e em idêntico valor, resultaria em um sistema simples, mas injusto por não diferenciar as diversas formas de manifestação de capacidade econômica.

A reforma tributária, portanto, deve buscar a simplificação do sistema sem se desviar dos valores definidos na Constituição.

O texto da PEC 45/2019, até o momento, não está totalmente alinhado com dois dos objetivos fundamentais delineados pela Constituição. Embora se declare o objetivo de favorecer o desenvolvimento econômico, a proposta não assegura o desenvolvimento de toda a nação, nem a redução das desigualdades regionais.

Mais do que promessas vazias, o desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades regionais foram elevadas, pela Constituição, a verdadeiras políticas públicas de Estado. Por isso, devem ser objeto de constantes medidas de todos os entes da Federação, inclusive por meio da previsão de regras tributárias especiais, destinadas a estimular iniciativas do setor privado que atuem em conjunto com as ações estatais.

Tanto é assim que, no atual sistema tributário, o objetivo fundamental de redução das desigualdades regionais é previsto como fundamento para que a União conceda “incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do País”, inclusive por meio de tributação não uniforme no território nacional. Além disso, observados certos limites, Estados e Distrito Federal também podem conceder incentivos fiscais e financeiro-fiscais relativos ao ICMS.

Embora criticados ao longo dos últimos anos, os incentivos concedidos por Estados e pelo DF são relevantes instrumentos de políticas públicas voltadas à manutenção do equilíbrio federativo e de promoção do desenvolvimento nacional. Instituídos adequadamente, os incentivos não provocam insegurança nem comprometem as finanças públicas, uma vez que os estímulos proporcionados compensariam eventuais benefícios gerados aos contribuintes.

O texto aprovado pela Câmara prevê a extinção dos incentivos fiscais e financeiro-fiscais concedidos pelos Estados e pelo DF de acordo com o mesmo calendário previsto para o fim da cobrança ICMS. Além disso, não traz nenhum dispositivo que autorize a instituição de incentivos relativos ao IBS pelos Estados e pelo DF.

Optou-se pelo menor esforço. A PEC não prevê a concessão de incentivos estaduais em prol de um suposto ganho de segurança e de simplificação do sistema tributário. Foi preservada, pontualmente, a manutenção de incentivos para a Zona Franca de Manaus e para as Áreas de Livre Comércio instituídas até 31 de maio de 2023. Isso, entretanto, resulta na eliminação de um instrumento importante para o cumprimento do objetivo de redução das desigualdades regionais, sem falar em indiscutível redução do âmbito de autonomia dos Estados e do DF.

A melhor escolha, portanto, é preservar a prerrogativa de Estados e do DF concederem incentivos fiscais e financeiro-fiscais, sem prejudicar o novo modelo de tributação das operações com bens e serviços (inclusive mantendo o critério de destinação das receitas tributárias com base no destino da operação). Como exemplo, poderia ser autorizada a concessão pelos Estados e pelo DF de incentivos específicos para as operações de importação que se destinem a seus territórios. Incentivos materializados em concessão de crédito presumido também poderiam ser instituídos, com o intuito de promover operações originadas em seus territórios, sem prejuízo da arrecadação das unidades de destino.

A PEC 45/2019 pode ajudar a aprimorar a instituição e funcionamento dos incentivos fiscais e financeiro-fiscais estaduais. Nesse sentido, tanto o Conselho Federativo, quanto o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que serão criados com a PEC, podem servir como instrumentos para que os incentivos concedidos por Estados e pelo DF possam assegurar os estímulos concedidos por uma determinada unidade federada sem prejuízo da arrecadação das demais. Ao mesmo tempo, a previsão de um regramento geral para os incentivos pode aumentar a segurança dos contribuintes.

Tais incentivos, assim, poderiam se legitimar sem que a eles fosse atribuído o rótulo pejorativo de instrumentos de guerra fiscal. Não se pode alçar ao nível de conflito federativo uma questão que deve ser tratada como política pública de caráter nacional.

A simplificação do sistema tributário é mais do que desejada. Mas em um Estado Federal, com notórias desigualdades e comprometido com os mandamentos de nossa Constituição, não será e não deve ser simples. É preciso aceitar regras de tributação diferenciadas. Isso não é apenas aceitável, mas necessário.

*João Claudio Gonçalves Leal é mestre em Direito e sócio coordenador da área de Direito Tributário do SGMP Advogados