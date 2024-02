Anos atrás, escrevi, com o Professor José Roberto Vieira, da Faculdade de Direito da UFPR, artigo sobre o direito tributário comparado latino-americano. Naquela oportunidade, debruçamo-nos sobre as 20 constituições latino-americanas, para efetuar um estudo de Direito Constitucional Tributário, mediante comparações de alguns dos mais relevantes princípios dos sistemas constitucionais tributários da América Latina, num autêntico esforço de micro comparação. Isso porque, nossa constituição tributária, na qual se encontra o desenho da nossa Matriz Tributária, sempre pareceu excessivamente complexa. Na vertente dos princípios que realizam o valor e o princípio da Segurança Jurídica, investigamos os princípios da Legalidade (Genérica e Tributária), da Irretroatividade (Genérica e Tributária) e da Anterioridade Tributária. Na vertente dos princípios que concretizam o valor da Justiça, analisamos os princípios da Igualdade (Genérica e Tributária), da Capacidade Contributiva, do Mínimo Existencial e da Vedação ao Confisco. Foi uma primeira experiência que nos conduziu a conclusões interessantes sobre as Constituições latino-americanas. A Legalidade Genérica é expressamente consagrada em 65% e, indiretamente, em 35% delas. A Legalidade Tributária, enquanto exigência de lei para instituir ou aumentar tributos aparece em 100% delas. A Irretroatividade está presente em 70% delas. Quanto à Anterioridade tributária, 20% delas a preveem. A Igualdade está presente em 100% delas. A Igualdade tributária, entretanto, aparece apenas 75% delas. O Mínimo Existencial não está presente em nenhuma delas, enquanto a Proibição do efeito confiscatório está em 35% delas.

E a complexidade do sistema tributário até então vigente refletia no acervo do Supremo Tribunal Federal. Em estudo recente, identificamos um percentual razoável no acervo do STF de ações tributárias. Observe-se que a partir dos dados postos à disposição pelo próprio Tribunal, em seu sítio eletrônico, obtivemos dados mais amplos e abrangentes. Por exemplo, no que diz respeito especificamente aos processos tributários dentro dos “processos autuados por ramo do direito”. Mirando os 32 anos que se seguiram à promulgação da Lei Maior de 1988, há um primeiro grupo de anos em que os números começam bastante modestos: em 1989, dos 2.486 processos autuados, só 12 foram tributários, no percentual reduzido de 0,48%; tal como em 1988, quando dos 2.764 processos autuados, apenas 19 foram tributários, no pequeno percentual de 0,69%. Mas, então, os números começam a crescer: em 1990, dos 1.658 processos autuados, 69 foram tributários (4,16%); em 2014, foram 80.022 processos, sendo 6.245 tributários (7,80%); em 2001, foram 96.377 processos, dos quais 7.581 tributários (7,85%); em 2000, foram 93.261 processos e 7.754 tributários (8,31%); em 2013, foram 72.101 processos, sendo 6.016 tributários (8,34%); em 2012, foram 73.493 processos, dos quais 6.211 tributários (8,45%); em 1999, foram 38.375 processos e 3.466 tributários (9,03%); em 2015, foram 93.559 processos, sendo 9.081 tributários (9,71%); em 2017, foram 102.229 processos, dos quais 9.969 tributários (9,75%); chegando, os números deste primeiro grupo de anos, em 2018, com 98.288 processos e 9.772 tributários, a 9,94% processos tributários.

E deparamos um segundo grupo de anos, em que os números já principiam altos: em 2005, foram 85.165 processos autuados, sendo 12.006 tributários (14,10%); em 1998, foram 13.111 processos, dos quais 1.872 tributários (14,28%); em 2004, foram 70.794 processos e 10.940 tributários (15,45%); em 2006, foram 129.054 processos, entre os quais 20.488 tributários (15,88%); em 2002, foram 92.319 processos, sendo 14.867 tributários (16,10%); em 2007, foram 108.038 processos, dos quais 18.861 tributários (17,46%); em 2003, foram 109.225 processos e 21.178 tributários (19,39%); passando a um patamar mais elevado em 2008, quando foram 73.185 processos, entre os quais 15.386 tributários (21,02%); em 1996, foram 4.589 processos, sendo 1.070 tributários (23,32%); em 1995, foram 4.055 processos, dos quais 955 tributários (23,55%); em 1993, foram 2.856 processos e 740 tributários (25,91%); em 1997, foram 6.808 processos, entre os quais 1.830 tributários (26,88%); em 1994, foram 3.511 processos, sendo 970 tributários (27,63%); e alcançando, os números deste segundo grupo de anos, em 1992, com 2.555 processos e 812 tributários, o elevado degrau de 31,78% de processos tributários. Eis que, quanto aos “processos autuados por ramo do direito”, nos 32 anos, de 1988 a 2020, tivemos a média de 13,89% de processos tributários. Já no que se refere ao controle abstrato de constitucionalidade: em relação às Ações Diretas de Inconstitucionalidade, no período de 01.1989 a 11.2020, das 6.606 ADIs, 790 foram tributárias (11,96%); quanto às Ações Declaratórias de Constitucionalidade, no período de 11.1997 a 10.2020, das 74 ADCs, 11 foram tributárias (14,86%); no que concerne às Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental, no período de 01.2000 a 11.2020, das 762 ADPFs, 51 foram tributárias (6,69%); e no que atine às Ações Diretas de Inconstitucionalidade por Omissão, no período de 10.2008 a 06.2020, das 60 ADOs, 11 foram tributárias (18,33%). Donde, a média de ações tributárias, no controle abstrato de constitucionalidade, nesses períodos, foi de 12,96%. Por fim, no que diz respeito à Repercussão Geral, desde 03.05.2007, a partir de quando passou a ser exigida a preliminar de repercussão geral, foram submetidos à análise 1.115 temas, dos quais 287 de matéria tributária (25,74%). Do total de 511 teses em que foi reconhecida a repercussão geral, 225 são tributárias (44,03%).

A “Reforma Tributária” pode e deve ser analisada com a lupa dos princípios dos sistemas constitucionais tributários. Quero debater, com base nas premissas que acabei de traçar. Cito, aqui, brevemente, algumas alterações definidas na Reforma.