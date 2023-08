Reforma tributária: por um IVA dual com eficiência e sem complexidade

Marco Antonio Chicaroni Foto: Divulgação

Ao longo dos anos, para acomodar interesses diversos, o sistema tributário brasileiro tornou-se cada vez mais complexo, voltando-se contra a própria sociedade, impondo-lhe ineficiências alocativas, altos custos operacionais e um cenário de grande litigiosidade.

É natural, dessa forma, que a sociedade brasileira, principalmente o setor empresarial, espere que a PEC 45/2019, aprovada na Câmara dos Deputados, consiga trazer a eficiência e a simplicidade na tributação do consumo. A proposta visa substituir os desgastados ISS, ICMS, IPI, PIS e Cofins por um IVA dual (imposto sobre o valor adicionado), composto pelo IBS e CBS, respectivamente imposto e contribuição sobre bens e serviços, sendo o primeiro de competência de Estados, Distrito Federal e Municípios e o segundo da União.

E toda essa expectativa não pode se verter em frustração quando a reforma for posta em prática por contribuintes, fisco e judiciário. Entretanto, alertamos que são necessários ajustes no texto da proposta, agora em discussão no Senado Federal.

Nesse sentido, é imprescindível que a PEC 45/2019 preveja maior fluidez na harmonização do IVA dual, entre os novos tributos IBS e CBS, o que somente será possível com o aperfeiçoamento do artigo 149-B.

Para se evitar o risco de uma babel normativa, que teria reflexos nos custos de conformidade dos contribuintes e na litigiosidade com o fisco, é essencial estabelecer uma ordem e precedência das regras do IBS sobre o CBS. Essa ordem estabelecida possibilita o reequilíbrio na relação entre os entes federados no processo de harmonização do Conselho Federativo (representante dos 26 Estados, Distrito Federal e os 5.568 Municípios) com a União, que é a parte mais forte de uma relação federativa, inclusive tributária.

O aperfeiçoamento no artigo 149-B da PEC também proporcionará mais um ganho à sociedade, além de um IVA dual menos complexo. Trata-se da otimização na atuação das administrações tributárias dos entes federados, permitindo focar a expertise atual de cada fisco, ou seja, concentrar os recursos da Receita Federal na administração do IR/CSLL/IS/folha (16% do PIB) e do Conselho Federativo na gestão do IVA dual (13% do PIB), de maneira a potencializar a competência e a capacidade técnica dos entes federativos, resultando em maior eficiência na gestão dos tributos em seu conjunto.

Portanto é inequívoco que apenas a ampla harmonização do CBS com o IBS, por meio da definição de uma precedência de regras entre os tributos e um reequilíbrio federativo do processo, permitirá a atuação mais eficiente das administrações tributárias e que a tão necessária simplicidade na tributação do consumo deixe de ser uma esperança e passe a ser realidade para a sociedade brasileira.

*Marco Antonio Chicaroni, sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo (Sinafresp)