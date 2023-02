Reforma tributária: qual o caminho?

Henrique Franceschetto. Foto: RMC/Divulgação

Em razão de o debate sobre o tema da reforma tributária ter avançado bastante nos últimos anos (e também em razão de uma quase unanimidade acerca da insanidade inerente ao Sistema Tributário Nacional em vigor) muito tem se falado sobre possível avanço nas propostas ao longo deste ano de 2023.

É importante enfatizar, entretanto, que a ideia genérica de uma "reforma" não significa muita coisa. É bem possível que, mesmo que passe, a coisa termine pior do que estava antes. Neste contexto atual a única certeza que temos é que uma reforma traria mudanças, e estas não seriam necessariamente benéficas, ou pelo menos não necessariamente benéficas para todos.

Para exemplificar, se o governo realmente apresentar uma "espécie de fusão" entre as propostas da PEC 45 e da PEC 110 o que veremos será um enorme aumento na carga tributária sobre o setor de serviços (maior parte do PIB e maioria das pequenas empresas) e sobre o agronegócio (a maior força brasileira), contrabalanceado por uma redução (talvez não tão relevante) na carga tributária sobre as indústrias nacionais.

Se a tal reforma envolver apenas a unificação de PIS COFINS e algumas alterações pontuais no Imposto de Renda, talvez não merecerá o título de Reforma Tributária.

Se ela envolver todos os tributos sobre o consumo (como tem se falado), incluindo ICMS (estadual) e ISS (municipal), o que caracterizaria uma verdadeira e ampla reforma, talvez ela não será viável, dado que nos parece extremamente improvável que seja possível construir consenso sobre o tema entre todos os Estados e Municípios e seus diferentes interesses econômicos e situações financeiras (a maioria em situação bastante preocupante).

O que nos resta é acompanhar e torcer por um (improvável) debate de cunho técnico. Um tema desta envergadura não deveria ser tratado com populismo.

*Henrique Franceschetto, advogado tributarista