‘Rei do Lixo’ indicou ex-secretário de Educação de BH para facilitar desvio de emendas, diz PF

O ex-secretário de Educação de Belo Horizonte Bruno Barral, exonerado por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) na terceira fase da Operação Overclean, é investigado por suspeita de beneficiar empresários que teriam liderado o megaesquema de desvio de emendas parlamentares na mira da Polícia Federal (PF).

PUBLICIDADE O Estadão busca contato com a defesa do ex-secretário. Antes de assumir o cargo na prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Barral foi secretário de Educação em Salvador, na gestão de ACM Neto (União Brasil). Mensagens recuperadas no celular de um ex-servidor da prefeitura de Salvador o arrastaram para a investigação. Segundo a PF, as conversas entre Bruno Barral e Flávio Henrique de Lacerda Pimenta, ex-diretor administrativo da Secretaria de Educação de Salvador, demonstram uma atuação coordenada para direcionar contratos à empresa Larclean Saúde Ambiental, dos irmãos Alex Rezende Parente e Fábio Rezende Parente, apontados como mentores e chefes do esquema de desvio de emendas.

Um dos contratos sob suspeita envolve a desinfecção de salas de escolas para o retorno de aulas presenciais após a pandemia da covid-19.

O ex-secretário de Educação de Belo Horizonte, Bruno Barral, foi alvo da terceira fase da Operação Overclean. Foto: @brunobarral via Instagram

A Polícia Federal afirma ainda que Bruno Barral ajudou a fraudar a renovação de um contrato para manter a Larclean como contratada da prefeitura de Salvador por ao menos seis anos.

Segundo a PF, o ex-secretário tinha “pleno conhecimento dos ilícitos”, “aderiu ao pacto criminoso e passou a integrar pessoalmente a organização criminosa liderada pelos irmãos Parente”.

O ex-secretário também teria ligação com o empresário José Marcos Moura, o “Rei do Lixo”, apontado como articulador político e “operador de influência” do esquema. Segundo a PF, Bruno Barral foi indicado para o cargo na prefeitura de Belo Horizonte por determinação do empresário.

A PF encontrou mensagens de WhatsApp entre o ex-prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman, morto no mês passado vítima de um câncer, e o “Rei do Lixo”.

“Fuad Noman, inicialmente, oferece as Secretarias de Combate à Fome e de Mobilidade Social, mas Marcos Moura pede para ficar também com a Secretaria de Educação. Durante a negociação, Fuad Noman pede para que Marcos Moura ‘abra mão’ do governo. Por fim, Bruno Barral acabou sendo o indicado para a Secretaria de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte”, diz um trecho da decisão do ministro Kassio Nunes Marques, do STF, que determinou o afastamento de Barral do cargo.

A decisão menciona “elementos indiciários suficientes da prática de graves violações de deveres funcionais e de uso de cargo/função ocupado pelo referido servidor, que desponta como integrante da organização criminosa responsável por reiterados desvios de recursos públicos, oferecendo reais riscos ao erário e à regular tramitação das investigações”.

