Opinião | Relações internacionais. Relações humanas

Com esse compromisso, iniciamos nossa gestão na Secretaria Municipal de Relações Internacionais de São Paulo, promovendo ações que refletem a vocação da cidade como um espaço acolhedor e diverso. Em janeiro, por ocasião do aniversário de São Paulo, realizamos o evento São Paulo: Cidade de Todos os Povos, reafirmando nosso compromisso com a inclusão e a integração dos imigrantes. Na oportunidade, assinamos uma Declaração que estabelece diretrizes para garantir que os imigrantes não apenas sejam acolhidos, mas também participem ativamente da vida social, cultural e econômica da cidade.

Atualmente, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), cerca de 350 mil imigrantes de mais de 150 nacionalidades vivem em São Paulo, representando aproximadamente 20,6% do total de imigrantes no Brasil. Esse dado reforça a necessidade de políticas públicas voltadas à integração dessa população, e a Secretaria de Relações Internacionais tem esse compromisso como um de seus eixos estratégicos.

Aceitei o convite do prefeito Ricardo Nunes para assumir a Secretaria de Relações Internacionais devido ao seu cuidado com as pessoas e com a cidade, que sempre me chamou a atenção quando o conheci, no período em que ele já era prefeito de São Paulo e eu ocupava a Secretaria Nacional da Família no governo Bolsonaro. Esse cuidado é o tom de nossa administração, e, em minha função, busco levar esse compromisso a cada habitante de nossa cidade e ao mundo.