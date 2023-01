Relatório aprovado na Câmara a favor da intervenção na segurança do DF cita 'negligência' e 'omissão' da autoridades locais; leia o texto

Congresso Nacional foi tomado e depredado durante atos golpistas.

O relatório do deputado Rubens Pereira Junior (PT-MA), aprovado na noite desta segunda-feira, 9, em votação simbólica no plenário da Câmara dos Deputados, afirma que a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal é necessária porque o governo local foi "negligente e omisso" no enfrentamento aos atos golpistas.

"Há, portanto, fortes indícios de que o descaso e a leniência das autoridades distritais em traçar estratégias inteligentes e eficazes de identificação dos criminosos, de quem os financia e de seu modus operandi contribuíram decisivamente para que os repugnantes atos do dia 8 de janeiro", diz um trecho do documento.

Os deputados referendaram o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que passou o comando das polícias para as mãos do secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Garcia Cappeli, nomeado como interventor. O texto segue para análise dos senadores.

O relatório afirma que a intervenção é uma medida "amarga, mas necessária e proporcional". O documento diz ainda que as autoridades do Distrito Federal estavam diante de uma "tragédia anunciada" e classifica o trabalho para conter a ação dos vândalos nos prédios públicos da Praça dos Três Poderes como uma "operação débil e vergonhosa".

O documento também cita a "gravidade" dos protestos extremistas, o risco de novos ataques antidemocráticos e a necessidade de restabelecer a "normalidade institucional" na segurança pública do Distrito Federal.

"No caso específico, a causa ensejadora da perturbação social que compromete a ordem pública é gravíssima e autoriza a edição do Decreto Interventivo: os atos criminosos de 08 de janeiro incitam a ruptura com a ordem constituída, conclamam a dissolução das instituições democráticas e dos poderes instituídos e exortam o estabelecimento de um novo governo, alicerçado em bases autoritárias e antidemocráticas, portanto incompatível com os fundamentos democráticos de nossa Constituição", afirma o relatório.