Relembre votos dos ministros do STF no julgamento que negou HC e abriu caminho para prisão de Lula

Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação do triplex do Guarujá (SP). Àquela altura, a sentença imposta pelo juiz Sérgio Moro, hoje senador, já havia sido confirmada na segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4). Os desembargadores ainda aumentaram a pena, fixada ao final do julgamento em 12 anos e 1 mês de prisão em regime inicial fechado.

Por 6 votos a 5, a maioria dos ministros do STF votou contra o ex-presidente. A decisão abriu caminho para que ele fosse preso três dias depois, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos ao ABC, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde ganhou projeção nacional ao liderar greves de operários na década de 1980.

Votaram contra Lula os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber e Cármen Lúcia.

Votaram a favor do presidente Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello.