Renato Cariani acuado pela PF: ‘Sou vítima’

Influenciador fitness Renato Cariani é alvo da Polícia Federal em operação contra tráfico de drogas. Foto: Reprodução/Instagram/Renato Cariani

O influenciador Renato Cariani afirmou nesta sexta-feira, 15, que conhece Fábio Spinola Mota - apontado pelo Ministério Público como ‘amigo’ do fisiculturista e suposto elo entre Cariani e o tráfico de drogas - como um empresário de Diadema que faz a manutenção em seu carro, em especial na parte estética. Cariani ainda afirmou que uma transferência indireta de R$ 75 mil entre ele e Fábio está ligada à compra de uma BMW por parte de Maurício di Mauro Lavorato (parceiro de trabalho do influenciador fitness).

Fábio foi preso na Operação Downfall, aberta pela PF em maio. De acordo com o inquérito, ele fazia parte de uma quadrilha atuando como ‘corretor imobiliário informal’ para operacionalizar a compra de imóveis de luxo como método de lavar dinheiro do narcotráfico. Segundo o Ministério Público de São Paulo, Fábio mantém ‘ligação pessoal’ com Cariani. São amigos de ‘longa data’, dizem os investigadores.

As declarações se deram em vídeo publicado por Cariani no YouTube, no qual ele aborda os principais tópicos citados pela Promotoria ao concordar com o pedido de prisão do influenciador. A solicitação partiu da Polícia Federal, mas a Justiça negou decretar a cautelar.

Segundo as investigações que miram o influenciador, há indícios de que a empresa de Cariani realizavam vendas fictícias a farmacêuticas para mascarar a remessa de insumos para o tráfico. O esquema teria usado ‘laranjas’ como representantes das empresas para receber os pagamentos e ‘justificar’ o desvio dos produtos químicos para o narcotráfico.

Foram identificadas 60 vendas fraudadas de lidocaína, fenacetina e manitol. A PF estima que os insumos podem ter viabilizado a produção de 15,8 toneladas de cocaína ou 12,2 toneladas de crack. O lucro auferido pelo grupo investigado teria sido de R$ 3,7 milhões.

Em outro momento do vídeo publicado nesta sexta, o influenciador busca explicar os apontamentos da PF sobre as notas fraudulentas e os representantes ‘laranjas’ das empresas. Cariani sustentou que sua empresa faz um procedimento para cadastramento de clientes.

“Quando você fala em Astrazeneca por exemplo, existe cartão de visitas do gerente de compras, envelope de papel timbrado, questionário de avaliação de fornecedores que ele enviou para resposta, todo um protocolo de castamente dessa empresa, onde ele mandou documentos que somente a empresa teve acesso. Uma série de documentos que ele precisa ter para ser homologado como cliente na minha empresa. Não é bagunçado”, registrou.

Nessa linha, afirmou que ‘quem está do outro lado’, se referindo ao representante ‘laranja’, ‘teve acesso a documentos dessa empresa que só a empresa tem’. “Isso faz com que a empresa que eu sou sócio se torne uma vítima também. Porque é uma consistência tão grande de documentação que faz dele uma empresa fidedigna. A Astrazeneca é vítima e eu sou vítima também. Essa empresa que eu acredito que seja de fachada tem acesso a documentos que só uma pessoa do setor regulatório teria”, alegou.