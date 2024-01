A MP foi editada às vésperas da virada de ano como forma de o Ministério da Fazenda manter viva a meta de déficit zero em 2024. Esse objetivo sofre descrédito desde que o próprio presidente da República o colocou em xeque em outubro passado. Ele disse que dificilmente o governo conseguirá equilibrar as contas neste ano porque não é da sua vontade “fazer corte de investimentos e de obras”.

Desde lá, a Fazenda se esforça para manter a ideia de pé e, mesmo enfrentando a inusitada resistência do partido que lidera a gestão, conseguiu aprovar a meta no Congresso dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

É notório que o partido hoje no poder não é um entusiasta do equilíbrio fiscal, condição fundamental para o crescimento sustentado de uma nação. Se assim fosse, teria anunciado medidas de racionalização e cortes de gastos desde o início do mandato, em janeiro de 2023. Essa nunca foi a prioridade. Como 2024 é ano eleitoral, menos incentivos ainda os políticos têm para reduzir despesas. Então, para tentar tampar o rombo nas contas públicas, a saída segue a fórmula batida: aumento da arrecadação.

É nesse contexto que foi baixada a inesperada MP 1.202/23. A medida abriga três itens principais: a reoneração gradual da folha de pagamento das empresas, a revisão do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e a limitação de compensações de créditos tributários obtidos por companhias na Justiça.