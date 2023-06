Celso de Mello. Foto: ANDRÉ DUSEK/ESTADÃO

"A escolha de um Ministro do STF tem o seu processo e requisitos definidos na Constituição da República. O dr. Cristiano Zanin , paulista de Piracicaba, preenche, Integralmente, as condições que a Constituição exige para investidura no cargo de Juiz da Suprema Corte brasileira. É o respeito a tais requisitos constitucionais que legitima a escolha, pelo Presidente da República, de um futuro magistrado do STF !

É isso que importa ! O dr. Zanin ostenta todos os atributos pessoais e profissionais necessários à sua indicação ao Supremo ! Estou certo de que o dr. Zanin será um Juiz notável , eticamente qualificado, íntegro, digno, isento e consciente da alta responsabilidade e dos graves encargos que deve ter um magistrado idôneo, probo e independente !

O fato de haver sido Advogado do atual Chefe de Estado não o desqualifica para o elevado ofício que exercerá na Corte nem descaracteriza os requisitos constitucionais que ele efetivamente preenche !

Vale relembrar, neste ponto, que Felix Frankfurter e Robert H. Jackson, grandes Juízes da Suprema Corte americana, eram amigos e haviam sido conselheiros pessoais do Presidente Franklin D. Roosevelt , quando de sua indicação ao Tribunal ! O mesmo ocorreu com outros Juízes da Suprema Corte americana , nomeados por Presidentes de quem eram amigos pessoais ou aliados políticos : Roger B. Taney (indicado pelo Presidente Andrew Jackson), Stephen Field (Presidente Abraham Lincoln) , Harlan Fiske Stone (Presidente Calvin Coolidge) e Sherman Minton (Presidente Harry S. Truman).

Fred M. Vinson , por sua vez, tornou-se Presidente da Suprema Corte dos EUA , por nomeação do Presidente Harry S. Truman , de quem havia sido conselheiro e confidente.

Cabe também relembrar que vários Ministros do STF foram indicados / nomeados por Presidentes da República , em razão de preencherem os requisitos constitucionais para efeito de legítima investidura nesse cargo judiciário , mas de quem haviam anteriormente sido aliados políticos ou auxiliares, na condição de Ministros de Estado , de Assessores diretos ou de Consultor-Geral da República , como, por exemplo, entre vários, o Ministro Hermes Lima (Presidente João Goulart, de quem foi , entre outros cargos ministeriais, Ministro das Relações Exteriores e Chefe do Gabinete Civil , além de haver sido Primeiro-Ministro durante o regime parlamentar de Governo ), Ministro Célio Borja (Assessor Especial do Presidente Sarney), Barão de Lucena (amigo pessoal e conselheiro político do Presidente Marechal Deodoro da Fonseca), Ministro Epitácio Pessoa (Presidente Campos Salles, de quem havia sido Ministro da Justiça ) , Plínio Casado (aliado político do Presidente Getúlio Vargas, que dele fizera, em momento precedente, interventor federal no Estado do Rio de Janeiro) , Ministro Clovis Ramalhete (Presidente João Figueiredo, de quem foi Consultor-Geral da República) e Ministro Rodrigo Octavio (Presidente Washington Luís, de quem foi Consultor-Geral da República)."

Continua após a publicidade

*Celso de Mello, ministro aposentado e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, biênio 1997-1999 )