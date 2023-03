Residência fiscal e planejamento sucessório

Ana Helena Guimarães Pessoa e Danny Warchavsky Guedes. Foto: Divulgação

Em julgamento de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que é vedado aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto de transmissão por doação sobre bens e direitos se o doador tiver domicílio ou residência fiscal no exterior, até que seja promulgada lei complementar regulamentando a matéria, com fundamento no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal.

A questão foi tratada sob o Tema 825, assim redigido: "É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD[1] nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal, sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional".

Em outras palavras, decidiu o STF que, se a doação de bens e direitos situados no Brasil for feita por doadores com residência fiscal no exterior, não incidirá o imposto de transmissão por doação (ITD), até que a mencionada lei complementar seja promulgada.

Tal circunstância tem levado pessoas a transferir sua residência fiscal do Brasil para o exterior, como forma de planejamento sucessório, para viabilizar a transmissão de bens aos herdeiros, por meio de doação, sem a incidência do respectivo imposto.

Vale esclarecer que a residência fiscal é uma situação de fato, atrelada à residência física e habitual, regulamentada nos Acordos Internacionais dos países membros da OCDE[2] e, no Brasil, no Regulamento do Imposto de Renda e em Instrução Normativa da Receita Federal sobre o tema.

No Brasil, considera-se residente fiscal quem aqui reside física e habitualmente, em caráter permanente. Já o não-residente fiscal, é a pessoa física que não resida no Brasil em caráter permanente, ou aquela que se retire do território nacional, ou, ainda, aquela que se ausentou temporariamente do país, após completar 12 meses consecutivos de ausência. A caracterização está atrelada ao período de 183 dias no ano.

Quanto ao momento da caracterização da não-residência, esta pode se dar na data de saída do país, com a apresentação da Comunicação de Saída (ratificada posteriormente com a entrega da Declaração de Saída Definitiva), ou considerada 12 meses após a data de saída, caso não tenha sido apresentada a referida comunicação.

Na segunda hipótese, a consequência será a tributação dos rendimentos nos primeiros 12 meses de ausência: (i)se apresentada Comunicação de Saída, a pessoa passa imediatamente a ser tributada no Brasil exclusivamente na fonte como não-residente; ou (ii) se não apresentada a referida comunicação, sua condição de não-residente se dará uma vez completados 12 meses de ausência, tributando-se no Brasil os rendimentos obtidos nesses 12 meses em qualquer parte do mundo, como aqui residente, sujeito à Declaração de Ajuste Anual.

Não se trata, contudo, de uma livre escolha do contribuinte. A Comunicação de Saída deve ser apresentada sempre que a pessoa não tiver planos de residir no país, com habitualidade, no período mínimo de 12 meses.

Assim, estando a pessoa disposta a deixar de residir no Brasil por pelo menos um ano (e nesse período não passar mais de 183 dias no país, corridos ou em períodos intercalados), pode apresentar Comunicação de Saída, transferindo sua residência fiscal para o exterior, e, na condição de não residente fiscal, fazer a doação de seus bens situados no país aos herdeiros, a título de antecipação de herança legítima.

Tais doações podem ser efetuadas com reserva de usufruto ao doador, e, ainda, com cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade, como forma de proteger o patrimônio familiar, colocando-o a salvo de partilhas e gravames.

A cláusula de reversão também é útil, pois, na hipótese de o(s) donatário(s) virem a faltar antes do doador, sua respectiva parte será revertida em favor deste último, retornando ao seu patrimônio.

Vale ressaltar que a transferência de residência fiscal como forma de planejamento sucessório só será eficaz para evitar a incidência do imposto de transmissão na doação enquanto não for promulgada lei complementar regulando a matéria.

*Ana Helena Guimarães Pessoa e Danny Warchavsky Guedes são sócios do Escritório Bastos-Tigre, Coelho da Rocha, Lopes e Freitas Advogados

[1] ITCMD - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação.

[2]OCDE é a sigla para Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, na sigla em inglês), um órgão internacional composto por 37 países que trabalham juntos para compartilhar experiências e buscar soluções para problemas comuns.