Respeito à religiosidade: comemorações ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa

"Tolerância": atitude concernente à aceitação de manifestação contrária à sua própria, ou ato de admitir algo sem reação ou agressão. Pois bem, a tolerância tem limites os quais a moral de cada indivíduo se hospeda para imprimir um certo afago a quem se aventura a viver em sociedade. A tolerância serve a uma reserva de consciência, que protege os indivíduos e seu bem mais precioso, que é sua razão. Serve, ainda, a tolerância, para garantir que a infinita pluralidade das razões dos indivíduos em sociedade não seja capaz de impedir o convívio do grupo.

Mas a tolerância tem limites, e impõe clausura às razões daquele que tolera, impedindo a reflexão sobre as razões do próximo, limitando sua implicação ao não agir, ao permitir que o outro manifeste-se ou haja contrariamente à sua própria razão, ainda que, para si, aquela forma de agir ou manifestar-se esteja, a seu ver, equivocada. Não permite, portanto, compreender o exercício da razão do próximo, ou simplesmente compreender que, tanto quanto a nossa forma de exercício racional é válida, é válida também a forma de exercício da razão do próximo.

Não se quer aqui afirmar que a vida é vivida por subjetivismos, mas que nos limites do exercício da razão, os indivíduos são absolutamente distintos, todos eles. E é justamente esse o aspecto que os tornam tanto quanto iguais. O exercício da razão, que em cada indivíduo reflete um fenômeno particular, torna essa diferença um elemento de igualdade irrenunciável.

Assim, quando falamos de tolerância religiosa, devemos ir além. Tolerar não é suficiente, mas limitado a aceitar alguém que estaria equivocado, é aceitar um ser errante. E isso não podemos aceitar. Devemos exigir respeito à religiosidade, respeito ao próximo, respeito ao exercício da razão de cada um de forma livre.

Exige-se o respeito não por outra razão, mas porque respeito pressupõe compreensão, pressupõe aceitação da forma de exercício de racionalidade do próximo. Pressupõe, ainda, que todos somos diferentes no exercício da razão, e que, diante desse fato, somos todos igualmente capacitados para manifestar nossa identidade racional.

Respeitar a razão do próximo, ainda que dela discorde, é entender que o processo racional dele tende a ser igual ao seu. Respeitar ao próximo, portanto, é respeitar a si.

O nome "tolerância religiosa", nesse contexto, pode não ser o melhor, mas serve para lembrarmos que a fé, enquanto produto reflexivo íntimo de cada um, é igualmente singular. Serve para lembrar que a fé do próximo não é diferente da sua fé. Serve para lembrar que somos todos iguais.

A intolerância, por outro lado, é resultado da falta de autocontenção daquele que não aceita o exercício racional do próximo. É reflexo de uma incapacidade moral absoluta diante de si e da infinita pluralidade humana.

Portanto, não permita que ninguém limite o exercício da religiosidade de quem quer que seja, pois o combate à intolerância religiosa é necessário para que, sob qualquer prisma, a sua liberdade de exercício da razão também seja respeitada.

Um brinde ao dia nacional de combate à liberdade religiosa.

*João Paulo de Campos Echeverria, sócio da Covac Sociedade de Advogados