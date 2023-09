Responsabilidade urbana

Está em curso na cidade de São Paulo a revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo - LPUOS, mais conhecida como a Lei de Zoneamento. Trata-se de uma lei complementar ao Plano Diretor Estratégico - PDE (Lei 17.975/23), recentemente aprovado pela Câmara Municipal, que visa por em ação as estratégias de ordenamento territorial previstos nesta norma. É no âmbito da LPUOS que se estabelecem as zonas e a classificação dos respectivos usos permitidos; os padrões de incomodidade para atividades não residenciais; as dimensões máximas de quadras e lotes; os coeficientes de aproveitamento e taxas de ocupação aplicados aos lotes urbanos; os gabaritos de altura máxima das edificações; a cota-parte mínima e máxima de terreno por unidade; os recuos das edificações admitidos em cada zona; os percentuais de permeabilidade; a fruição pública e fachada ativa, além de outros dispositivos. Enfim, é o regramento urbano que estabelece os principais parâmetros que norteiam a produção da cidade.

A Lei 17.975/23, que dispôs sobre a revisão do PDE, modificou o Art. 77º da Lei 16.050/14 (alíneas a e b) no que concerne às áreas de influência dos eixos. Ou seja, ampliou os limites de 600 para 700 metros de raio das estações de trem, metrô, VLT e VLP, e de 300 para 400 metros correspondentes às faixas paralelas aos corredores de ônibus e VLT em nível, em ambos os casos incluindo as quadras alcançadas por estas dimensões, o que representa, além da ampliação dos novos marcos, um ‘plus’ que pode atingir até um milhão de metros quadrados, em alguns casos. As consequências de uma verticalização selvagem, sem estudos técnicos abalizados – capacidade do sistema viário; formação de ilhas de calor, restringindo a circulação de ar; projeção de sombras, entre outros aspectos – serão desastrosas.

O Art. 77º, anteriormente citado, já previa (incisos I, II e IV) em que condições poderiam ser revistos os limites da área de influência dos eixos pela legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, considerando, entre outros aspectos: a exclusão de quadras ou imóveis considerados de interesse de preservação cultural ou ambiental; a exclusão de quadras para corrigir perímetros irregulares que gerem impacto negativo no entorno; a exclusão de quadras cujas características não correspondam às diretrizes de transformação urbana expressas no Plano Diretor.

Ocorre ainda, nos termos § 2º, do Art. 25º, da Lei 17.975/23 que na revisão da LPUOS poderão ser aplicados os seguintes critérios, visando a exclusão de quadras das áreas de influência dos eixos, ou redefinição dos limites das Zonas de Estruturação da Transformação Urbana - ZEU. São eles:

I - características de uso e ocupação local;

II - áreas de interesse histórico, cultural, ambiental e de paisagem urbana, e

III - características do sistema viário e relevo.

Estão abertas, portanto, possibilidades concretas de intervenção na legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo na cidade de São Paulo, mediante propostas de alteração dos limites das ZEUs existentes e previstas.

Na ausência da formulação dos Planos de Bairro, que incorporassem processos participativos mais amplos e aprofundassem a discussão da cidade no contexto local, moradores, coletivos, entidades e associações de bairro podem – e devem – apresentar propostas para redefinição dos limites das ZEUs, ou de exclusão de quadras das áreas de influência dos eixos inadequadas ao adensamento construtivo e populacional. Incluem-se nesta condição as porções do território que apresentem encostas com declividades elevadas (superiores a 30%); as quadras com perímetros irregulares que resultem em longos percursos aos pedestres; as áreas com ocorrência de nascentes, localizadas nas cabeceiras de drenagem e em planícies aluviais; o fechamento e emparedamento de áreas públicas; o sistema viário com geometria irregular, apresentando declividades longitudinais superiores a 15%, largura inferior a 12 metros e curvas com raios muito estreitos; a preservação da paisagem urbana e dos espaços de sociabilidade que não resulte na destruição da memória afetiva do lugar.

Enquanto o Poder Executivo não encaminha à Câmara Municipal o texto de revisão da lei, é o momento oportuno para a apresentação de planos e propostas, pressionando diretamente os vereadores, e chamando-os à Responsabilidade Urbana para barrar o impacto negativo de uma verticalização sem controle, que atende apenas os interesses do mercado imobiliário, em prejuízo do precário equilíbrio ambiental da cidade.

*Francisco Luiz Scagliusi, doutor em arquitetura e urbanismo (USP), consultor em legislação ambiental e urbana, ex-professor de arquitetura e urbanismo