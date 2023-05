Retenção ilegal de mercadorias: quem deve suportar as despesas com armazenagem?

Giuseppe Pecorari Melotti, Carolina Jezler Müller e Matheus Martins Alves. Fotos: Divulgação

Durante o despacho aduaneiro de importação, as mercadorias são direcionadas a um dos canais de conferência da Receita Federal do Brasil: verde, no qual há o desembaraço aduaneiro e liberação da mercadoria automáticos; amarelo, que prevê a conferência dos documentos de importação por um auditor fiscal; vermelho, que além da conferência documental, envolve a conferência física da mercadoria importada. Há, ainda, um quarto canal - cinza - aplicável aos casos em que a Receita Federal entende que há elementos indiciários de fraude aduaneira, hipótese na qual também poderá ser instaurado o Procedimento de Fiscalização de Combate às Fraudes Aduaneiras.

As preocupações dos importadores quando da parametrização em canal cinza vão além do risco de aplicação de severas penalidades e exigências tributárias.

Como neste procedimento é facultado ao auditor-fiscal pedir documentos diversos e determinar a verificação física da mercadoria e até mesmo de perícia técnica, a parametrização para o canal cinza regularmente ocasiona uma demora no desembaraço aduaneiro da carga, gerando elevados custos de armazenagem que, em regra, devem ser suportados pelo importador.

Relativamente às despesas com armazenagem, é de conhecimento que os Tribunais Regionais Federais têm firmado o entendimento de que a demora injustificada na conclusão do despacho aduaneiro, para além do prazo de 8 dias, gera o dever de a União Federal indenizar o proprietário da carga. Tais situações ocorrem, por exemplo, quando há atrasos no despacho de importação ocasionados por greves da Receita Federal, ou demora na apresentação, por parte da fiscalização, de exigências nos canais amarelo e vermelho.

Discute-se, no entanto, a abrangência dessa jurisprudência aos custos com armazenagem decorrentes de parametrizações para o canal cinza e e/ou de instauração do Procedimento de Fiscalização de Combate às Fraudes Aduaneiras.

Afinal, muitas vezes há ilegalidade na instauração desses procedimentos, sobretudo porque a redação das normas disciplinadoras do canal cinza e do mencionado procedimento se limita a trazer as expressões "elementos indiciários de fraude" e "indícios de ocorrência de fraude aduaneira", não havendo uma definição exata do que seria um indício concreto de irregularidade. De fato, geralmente não há fundamentação inicial do auditor-fiscal para fins de parametrização para o canal cinza ou instauração do procedimento, fazendo com que o importador tente adivinhar as suspeitas de irregularidade a partir de exigências formuladas no Siscomex (que é o sistema onde são registradas as operações de comércio exterior).

Dito isso, não raras vezes as mercadorias parametrizadas para o canal cinza e sujeitas ao Procedimento de Fiscalização de Combate às Fraudes Aduaneiras são desembaraçadas regularmente, sem qualquer confirmação de irregularidades, mas os importadores ainda sofrem prejuízos relativos à armazenagem e razão da demora no despacho aduaneiro.

O Poder Judiciário possui alguns julgados no sentido de que a União Federal deve ressarcir os custos com armazenagem dispendidos pelo importador na hipótese de instauração ilegal do Procedimento de Fiscalização de Combate às Fraudes Aduaneiras e parametrização para o canal cinza. Essa ilegalidade ocorre, por exemplo nos casos da retenção de mercadorias - que só é possível nos casos de suspeita de infração punível com pena de perdimento - para apuração isolada de subfaturamento (infração é punível apenas com multa, na forma do art. 108 do DL nº 37/66).

Há, inclusive, precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que não condiciona o ressarcimento de despesas com armazenagem à eventual ilegalidade na instauração do procedimento/seleção para o canal cinza, estabelecendo que, em todos os casos de retenção de mercadorias sujeitas à fiscalização aduaneira, o importador não pode arcar com tais custos, que devem ser suportados pelo recinto alfandegado (e não pela Receita Federal).

Esse entendimento era baseado no art. 11, da Portaria RFB nº 3.518/2011, que determinava que a administradora do local ou recinto deveria disponibilizar instalações exclusivas à guarda e armazenamento de mercadorias retidas ou apreendidas sem ônus para a Receita Federal durante a vigência do alfandegamento. O art. 21 da Portaria RFB nº 143/2022, que revogou o dispositivo anterior, manteve a obrigatoriedade de disponibilização de instalações ao Fisco sem custos, mas retirou o trecho da redação que mencionava as "mercadorias retidas ou apreendidas". Uma interpretação que pode ser extraída dessa supressão é de que a responsabilidade financeira nesses casos deixou de ser do recinto alfandegado e passou, de fato, para a União Federal.

Portanto, é de se concluir que o dever de ressarcimento dos custos com armazenagem por parte do Poder Público se aplica também nos casos de mercadorias parametrizadas para o canal cinza de conferência aduaneira ou que sofreram com a instauração do Procedimento de Fiscalização de Combate às Fraudes Aduaneiras, especialmente nos casos em que há ilegalidade na instauração desse procedimento, de modo que não há como atribuir aos importadores o ônus de tais despesas.

