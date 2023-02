Retrocessos à vista

Victor Missiato. Foto: Inac/Divulgação

Em 2023, o Brasil irá completar dez anos das Manifestações de Junho, que abalaram as estruturas políticas do país e deram início a um processo de transformação profunda na relação entre cidadania e república. Os efeitos dessa revolta ainda ressoam na cultura política nacional e seus sentidos ainda não foram totalmente decifrados por analistas e pelo próprio povo. A geologia do tempo político não fica restrita à superfície dos fatos e acontecimentos. Ainda levará um tempo para que todo o quebra-cabeça seja montado.

2013 foi o estopim de uma revolta popular contra o início de uma crise inflacionária que revelava o esgotamento de um ciclo político iniciado em 1995 no governo FHC e ressignificado nos anos do governo Lula e início do governo Dilma. Lideranças associadas à centro-esquerda brasileira que acomodaram várias forças políticas em um sistema de coalizão partidária que sustentou um período de relativo crescimento econômico, importante redistribuição social, ligeira diminuição da desigualdade e diversas práticas de corrupção.

De lá para cá, os brasileiros conviveram com tempestades políticas em quase todos os anos. Impeachment da presidente Dilma, duas tentativas de impeachment do presidente Temer e um governo de tensões e caos durante o governo Bolsonaro, também acusado de corrupção na área da educação, além das crises ligadas ao caso Queiroz, que o desgastaram profundamente. Somado a tudo isso, um protagonismo exacerbado do Supremo Tribunal Federal (STF), que abriu prerrogativas perigosas ao Estado Democrático de Direito.

Tensionada de todos os lados, a república brasileira, por outro lado, viu nascer uma cultura de combate à corrupção que mobilizou diversos setores da sociedade civil, fortalecendo a imagem da Operação Lava Jato, que desnudou um dos maiores esquemas de corrupção da História, envolvendo diversas empreiteiras e estatais, e absorvendo quase todos os partidos políticos, sob a liderança administrativa do Partido dos Trabalhadores (PT). Segundo o saudoso filósofo Ruy Fausto, em seu livro Caminhos da esquerda: elementos para uma reconstrução (Cia. das Letras), nos governos do PT "houve um sistema errado de poder e de administração. [...] Mais ainda: o PT não enveredou apenas pela corrupção. Infelizmente, houve coisas piores. Ele esteve envolvido de algum modo, que fosse o da responsabilidade moral ou política - há alguém que ainda duvide disso? -, em pelo menos um caso escabroso de morte violenta (acompanhado de meia dúzia de vítimas "colaterais"): o assassinato do prefeito Celso Daniel, de Santo André, em 2002" (2017, p. 30-33).

A luta contra corrupção resultou em diversas prisões e restituições financeiras por parte dos agentes políticos e empresariais. Pela primeira vez no Brasil, a noção de justiça era democratizada de fato, o que poderia ter fortalecido a dimensão republicana de toda a sociedade. No entanto, falhas processuais e elementos salvacionistas nos julgamentos eclipsaram a tal dimensão republicana e deram ensejo para discursos anti-lavajatistas, enfraquecendo discursos e diluindo leis que favoreciam no combate à corrupção.

Fatos que comprovam esse enfraquecimento do combate à corrupção começam a aparecer nesse ano que se inicia. Em seus discursos de posse, Lula não mencionou o combate à corrupção em nenhuma vez, demonstrando seu desprezo ao tema. Coerentemente, uma das primeiras medidas adotadas logo no começo do mês foi a alteração na Lei das Estatais, reabrindo a possibilidade de ocorrer um novo "Petrolão" nos cofres públicos. Logo em seguida, atestamos para a nomeação da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que possui fortes indícios de ligação com as milícias no Rio de Janeiro, sendo que uma das principais bandeiras do PT foi a denúncia de envolvimento com milicianos por parte da família Bolsonaro. É sintomático em um primeiro mês de governo, surgirem denúncias que demonstram um laço tão estreito entre Daniela e a milícia de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Por fim, a proposta de substituição das penas impostas às empreiteiras por construção de obras públicas sem a presença do Ministério Público nas negociações indica outro retrocesso no combate à corrupção, transformando decisões jurídicas em acordos políticos.

Por conseguintes, antes de terminar o primeiro mês de governo, sinais de alerta acendem para possíveis retrocessos na luta contra a corrupção no Brasil, trazendo à tona a incompletude das lutas mobilizadas em junho de 2013. Após uma década de diversas convulsões e crises políticas, o atual governo demonstra não compreender perfeitamente as novas exigências e perfis de uma sociedade ainda em busca de sua cultura republicana.

*Victor Missiato, doutor em História (Unesp/Franca), professor e pesquisador do Instituto Presbiteriano Mackenzie, campus Tamboré

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção

Esta série é uma parceria entre o blog e o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac). Os artigos têm publicação periódica