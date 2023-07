Risco à estabilidade: leia alerta de chefe da PF a Dino um dia antes do 8 de janeiro

Supremo Tribunal Federal que foi alvo dos extremistas durante 8 de janeiro Foto: Wilton Júnior/Estadão

‘Ações hostis’, ‘danos contra prédios dos Ministérios, Congresso, Planalto e Supremo’, ‘intenção de tomar o poder’. Essas foram as expressões usadas pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para informar ao ministro da Justiça Flávio Dino, no dia 7 de janeiro, sobre a possibilidade de atos golpistas no dia seguinte, como mostrou o Estadão. O chefe da PF disse que a organização dos manifestantes acendia ‘alerta para a possibilidade de recrudescimento dos atos e comprometimento da estabilidade na segurança pública do Distrito Federal’.

O apelo de Andrei levou Dino a, ainda no dia 7, instar o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha. Evocando ‘necessidade de preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoa e do patrimônio público’, Dino sugeriu o bloqueio da circulação de ônibus de turismo entre a torre de TV e a Praça dos Três Poderes.

Os documentos foram encaminhados à CPMI dos atos golpistas. Leia abaixo a íntegra dos textos:

Íntegra de ofício enviado pela a PF à Dino com alerta sobre 8 de janeiro. Foto: Reprodução

O Diretor da Policia Federal, delegado Andrei Rodrigues e o Ministro, Flávio Dino Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Ofício de Dino à Ibaneis às vésperas de 8 de janeiro Foto: Reprodução