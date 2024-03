Para o mercado, as consequências prováveis são retração do volume do crédito disponível e aumento do seu custo, sem mencionar o risco sistêmico de quebras nos demais agentes da cadeia econômica, o que por sua vez pode ter – e certamente terá – impactos para o consumidor final. Ao Poder Judiciário, cabe refletir sobre as consequências econômicas de suas decisões no âmbito das recuperações judiciais.

[1] Alan Schwarz. The law and economics approach to corporate bankruptcy. Doutrinas essenciais: Direito empresarial. Volume VI.

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção (Inac). Esta série é uma parceria entre o Blog do Fausto Macedo e o Instituto Não Aceito Corrupção. Os artigos têm publicação periódica