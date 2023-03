Robinho pode escapar da extradição?

Robinho. Foto: Paolo Bona/Reuters

O Superior Tribunal de Justiça ordenou a citação do ex-jogador Robinho, a fim de contestar o pedido de homologação da sentença estrangeira, apresentado pela Itália, visando a transferência da execução da condenação penal que fora aplicada em seu desfavor, ou seja, para que a pena seja cumprida no Brasil.

Vale lembrar que Robinho foi condenado pela justiça italiana, pelo cometimento do crime de estupro coletivo, à pena de nove anos de reclusão.

No processo crime italiano, Robinho teve a oportunidade de apresentar defesa técnica, tendo a sentença penal condenatória transitado em julgado, não sujeita mais a recurso naquele país.

Em que pese haver tratado de extradição entre o Brasil e a Itália (aprovado pelo Decreto Legislativo nº 78/1992), o acordo não se aplica quando o condenado for brasileiro nato, nos termos da expressa vedação constitucional contida no artigo 5º., LI da Carta da República: nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

De tal sorte, restou à justiça italiana requerer, com apoio na Lei de Migração (Lei n. 13.445/17), a transferência de execução da pena no Brasil, mediante o aludido pedido de sua homologação, formulado pela via diplomática, que tramita perante o Superior Tribunal de Justiça, com vistas a dotá-la de eficácia em nosso ordenamento jurídico.

Essa a razão da presidente do Superior Tribunal de Justiça (competente para processar e julgar o pedido italiano) ter determinado a citação de Robinho para, querendo, impugnar a pretensão do país italiano, no prazo de quinze dias, como decorrência lógica dos postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Vale dizer, quanto ao aspecto impugnativo, o campo da alegação defensiva é restrito, haja vista que a contestação poderá versar, à princípio, sobre a presença ou não dos requisitos formais para admissão da ação de homologação da sentença estrangeira, isto é, se a petição inicial contém os requisitos indicados na lei processual, além de ter sido, a decisão, proferida por autoridade competente, contendo elementos que comprovem terem sido as partes regularmente citadas ou ter sido legalmente verificada à revelia, bem como o trânsito em julgado, e sobretudo, se decisão estrangeira importa ou não em ofensa à soberania nacional, à dignidade da pessoa humana e ou a ordem pública.

Assim como, a defesa se debruçará sobre o atendimento dos aspectos formais delimitados pelo artigo 100 da Lei de Migração Imigração, quais sejam: a) o condenado em território estrangeiro for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no Brasil; b) a sentença tiver transitado em julgado; c) a duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir for de, pelo menos, 1 (um) ano, na data de apresentação do pedido ao Estado da condenação; d) o fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambas as partes; e f) houver tratado ou promessa de reciprocidade.

Uma vez instaurado o contraditório - com a apresentação de contestação e oportunização de réplica e tréplica no prazo de cinco dias -, os autos do pedido de homologação de sentença estrangeira serão remetidos para julgamento à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, composta pelos 15 ministros mais antigos do Tribunal, cabendo ao ministro relator a ser sorteado, os demais atos relativos ao andamento e à instrução do processo.

Nesse caso, prevê o Regulamento Interno do Tribunal, que o ministro relator poderá decidir monocraticamente sobre a homologação ou não do pedido de homologação da sentença estrangeira, nas hipóteses em que já houver jurisprudência consolidada da Corte Especial a respeito do tema. Contudo - sem prejuízo da decisão monocrática do ex-Presidente do STJ, ministro Humberto Martins, reconhecendo a validade desse procedimento -, o certo é que não há precedente jurisprudencial havido no âmbito da Corte Especial, sobre a possibilidade de deferimento de pedido postulado pela Itália, a ser implementado em território nacional.

Cenário esse que abre a possibilidade da defesa de Robinho impulsionar questionamento acerca da inviabilidade da transferência da execução de pena imposta no exterior a brasileiros natos, sob o fundamento de que as disposições da Lei de Migração direcionam seu arcabouço jurídico a estrangeiros em território nacional, dispondo sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regulando a sua entrada e estada no Brasil, e não a brasileiros, assim como sob o aspecto da ocorrência de antinomia no citado artigo 100 (nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência de execução da pena, desde que observado o princípio do non bis in idem), o que resultaria em inconstitucionalidade, na medida em que a autorização da transferência da execução é condicionada à hipótese em que cabente o deferimento de extradição executória, o que se sabe vedado, em desfavor de brasileiro nato.

*Adib Abdouni, advogado constitucionalista e criminalista