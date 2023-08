‘Robô não tem CPF’, diz Alexandre sobre importância de coibir abusos nas redes

O presidente do TSE ministro Alexandre de Moraes Foto: AP Photo/Eraldo Peres

Em meio à expectativa de o Congresso Nacional pautar ao menos parte do PL das Fake News, o ministro Alexandre de Moraes voltou a defender nesta segunda-feira, 7 regulação das redes sociais como forma de reduzir a disseminação de informações falsas e ataques à democracia. O magistrado voltou a explicar os mecanismos do que chama de ‘milícias digitais’ e defendeu que, para a criação de perfil em rede social, seja necessário dar o CPF. “Coíbe muito mais”, ressaltou, em referência a ataques à democracia e divulgação de dados fraudulentos. “Robô não tem CPF”.

O ministro reiterou ainda outras propostas que, enquanto presidente do TSE, levou ao parlamento para abastecer a discussão sobre o PL das Fake News. Destacou a necessidade de dar maior transparência aos algoritmos das plataformas.

O magistrado ministrou a palestra Justiça Eleitoral e Defesa da Democracia na Escola Paulista de Magistratura na noite desta segunda-feira, 7. A exposição foi aberta por cerca de 25 minutos para a imprensa.

No início de sua fala, Alexandre de Moraes exaltou a Justiça Eleitoral destacando que ‘nunca ficou tão patente’ sua importância em defesa da democracia.

Segundo o ministro a Justiça Eleitoral entendeu como ‘ofensiva’ qualquer afirmação falsa sobre as urnas eletrônicas considerando que o equipamento é aprimorado há diversas gestões, construindo-se ‘esse sistema de votação que é o melhor do mundo’.

“A ignorância com a má-fé dos extremistas ousou colocar em dúvida esse verdadeiro patrimônio nacional. Ignorância × má fé porque não dá para saber o que foi pior. Ignorância porque não sabiam como funcionavam as urnas. A maioria achava que as urnas eram online. A maioria até hoje repete - da até vergonha - ‘cadê o código fonte?’. Nem sabem o que é”, indicou.

Alexandre ressaltou, mais uma vez, que não se pode relativizar o ato de de ‘colocar em dúvida a democracia’. “Não podemos aceitar que as pessoas, de forma mentirosa, insidiosa, querendo afetar os pilares da democracia, insuassem que as eleições eram fraudadas, sem apresentar a única prova”, ponderou.