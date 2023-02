Rondon e a tragédia ianomâmi

Marechal Rondon e crianças ianomâmis desnutridas. Foto: CIA DAS LETRAS E URIHI ASSOCIAÇÃO YANOMAMI

Em junho de 2022, publiquei um artigo intitulado "Rondon: o legado traído". Eis alguns trechos:

"De que adianta cultuar heróis se traímos o seu legado?

Enquanto se erguem estátuas, destroem-se as obras. Enquanto se colocam coroas de flores nos monumentos, pisoteia-se o que foi plantado. Enquanto se tecem discursos laudatórios, deturpa-se o sentido da mensagem.

(...) Rondon, cuja frase emblemática aprendi na cartilha do primário para nunca mais esquecer: "Morrer se preciso for; matar um índio, nunca".

Que diria Rondon dos atuais dirigentes que estimulam a invasão das terras indígenas por garimpeiros, madeireiros, grileiros e toda espécie de antibrasileiros?

Que diria Rondon, idealizador do Serviço de Proteção do Índio, ao ver sucateada a FUNAI, sua sucessora?

Que diria Rondon, que pugnou pela criação do Parque Nacional do Xingu, ao saber das propostas sorrateiras ou escancaradas de redução das áreas protegidas e unidades de conservação? Ou daquelas que pretendem a sua descaracterização com a exploração de atividades econômicas de elevado impacto ambiental?

(...) Que a memória de Rondon seja respeitada! Basta de negar tudo o que Rondon representou! Basta de destruir tudo pelo qual ele lutou! Basta de trair o legado de sua vida!"

Naquele momento, como certamente a maioria dos brasileiros, eu ignorava a dimensão da tragédia ianomâmi. Centenas de crianças mortas por desnutrição, dezenas de mulheres grávidas após serem estupradas por garimpeiros, rios contaminados por mercúrio, postos de saúde abandonados, destruídos ou servindo como bases para atividades do crime organizado, dezenas de pedidos de socorro que foram ignorados pelas autoridades de Boa Vista e de Brasília.

Aos poucos, desnuda-se um cenário de horror, compondo um conjunto orquestrado de ações e omissões, desde o estímulo aos invasores da reserva e o desmantelamento da fiscalização ambiental até a negativa de assistência médica, inclusive no período mais crítico da pandemia.

As fotos aterrorizantes de crianças ianomâmis reduzidas a pele e osso são o retrato sem filtro da necropolítica que conduziu nosso país nos últimos anos. São o atestado do retrocesso civilizatório que sofremos. São o testemunho silencioso e acusatório do nosso fracasso.

Luiz Henrique Lima. FOTO: DIVULGAÇÃO Foto: Estadão

Como brasileiros, em alguma medida todos somos responsáveis pela fome de nossos compatriotas. Uns porque optaram pela retórica anti-indigenista e antiambientalista, outros porque se omitiram e acomodaram e outros ainda porque não conseguiram evitar esse desastre humanitário.

Continua após a publicidade

Somos todos também responsáveis pelo que vai se seguir. Seremos solidários ou indiferentes? Fraternos ou egoístas? Ativos ou passivos? Humanos ou bestializados?

Há quem diga que houve genocídio, há quem aponte crime contra a humanidade. Deixo esse julgamento para o tribunal competente. O que afirmo é que a tragédia ianomâmi é uma vergonha nacional, uma traição ao legado de Rondon e um desafio a todos nós para que jamais se repita.

*Luiz Henrique Lima é professor e escritor