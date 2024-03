Já com relação à obrigação pactuada para aos eleitores, eventual alteração domiciliar também acarreta a quebra do vínculo que os uniu e faz com que desapareçam as relações e interesses recíprocos entre a pessoa eleita e eleitorado - o qual confiou na listagem de seu estado e exerceu sua liberdade de escolha dentre aqueles (as) que estão em sua circunscrição.

Assim, e não por acaso, havendo renuncia tácita à representação de parcela do povo que escolheu seu representante por mudança de domicílio, outra saída não restaria senão a perda do mandato por perda de condição de elegibilidade nata.

Se as teses, precedentes e jurisprudências são formadas pelos(as) operadores(as) do Direito é de se conferir como o Judiciário adiante se posicionará para especialmente manter a segurança jurídica, a estabilidade do pleito, a livre escolha do eleitorado e compromisso de quem foi eleito(a).