A ocupação do espaço urbano pelos pedestres, principalmente as vias públicas, tem sido uma conquista sem precedentes na cidade de São Paulo. Ela é uma demanda antiga, mas, nem por isso, teve em outros momentos uma resposta à altura da sua importância como agora.

O Programa Ruas Abertas, que ensaiou seus primeiros passos em 2016, ressurgiu na atual gestão do prefeito Ricardo Nunes renovado, fortalecido e promissor como iniciativa de democratização do uso dos espaços públicos ao permitir que ruas e avenidas da cidade sejam abertas exclusivamente para pedestres aos domingos e feriados como áreas de lazer e convivência.

Avenida Paulista Foto: Alex Silva/Estadão

A experiência, que começou com a Avenida Paulista anos atrás, chegou ao tradicional bairro da Liberdade no ano passado e, agora, está perto de aportar em uma das vias de maior valor simbólico para os paulistanos: a Avenida São João. Transformar a cidade a partir de ações públicas e da experimentação de seus cidadãos é o que estamos presenciando, um exemplo de urbanismo tático. A experiência da Times Square, em Nova York, mostrou ao mundo o que o potencial de transformação urbana dos espaços públicos para o pedestre tem para o desenvolvimento urbano. A partir disso, muitas ruas e esquinas em Nova York e pelo mundo começaram a receber intervenções, diferente do que foi a segunda metade do século XX, quando as cidades estavam voltadas prioritariamente para os carros.

Cruzamento entre as avenidas Ipiranga e São João, no centro de São Paulo Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Em São Paulo, já podemos avaliar o caráter específico de cada experiência e como elas contribuem para a transformação da cidade. Quem pode imaginar hoje a Avenida Paulista, com suas boas calçadas de piso trafegáveis e dimensões apropriadas, eventos e equipamentos culturais, sem as pessoas caminhando aos domingos e feriados no meio das pistas onde antes transitavam somente veículos? Trata-se de um fato na cidade, um sucesso de ocupação espontânea protagonizada pelo cidadão. Em meio a isso, a circulação de veículos é acomodada, desvios são feitos para que se cause o mínimo de incômodo e os pedestres ditam o ritmo.

Na Liberdade, o Programa Ruas Abertas, implantado em quatro ruas em outubro de 2023, teve outro desafio: mediar a força do comércio, o fluxo de veículos e a quantidade de caminhantes pelas estreitas calçadas. Além disso, o bairro é referência histórica na cidade, tanto pela colônia japonesa lá presente como pelo passado ligado à luta contra a escravatura, que deu origem ao nome “Liberdade”. Tem sido uma experiência exitosa, com ótima resposta do cidadão.

Bairro da Liberdade Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Ambas ocupações mostram que a cidade é diversa, e que cada iniciativa precisa ter um planejamento específico. Para a Avenida São João, por exemplo, um evento teste realizado em 21 de janeiro revelou que as necessidades deste novo local são outras. Muitas famílias, crianças, casais e jovens sem opção de lazer aos domingos ocuparam a avenida, no trecho entre o Anhangabaú e o Minhocão, atraídas por atividades culturais e esportivas disponibilizadas pela Prefeitura na via.

A Avenida São João é um eixo histórico da cidade. Já teve momentos de apogeu e esquecimento. Os programas integrados da atual gestão estão olhando para os moradores do centro _ os que já moram e os novos que estão chegando.

Para a recuperação da região central, a integração de programas públicos é uma estratégia e realidade. O Ruas Abertas é uma das inúmeras ações no amplo plano urbanístico da atual gestão para o centro da cidade articulado pelo #TodospeloCentro, onde já se tem estruturadas iniciativas como a Área de Intervenção Urbana (AIU) Setor Central e o Programa Requalifica Centro. Isso é política pública integrada no território. Já foi dito que o território é totalizador, e é mesmo.

A ocupação com qualidade do espaço urbano já começou, não terá como retroceder, e se consolidará enquanto ação definitiva para afirmar o centro como local da cidade onde se trabalha, se mora e se vive de maneira contemporânea e sustentável.