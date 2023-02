Saiba por que algumas pessoas perdem o direito do INSS e o que fazer nessa situação

Márcio Coelho. FOTO: DIVULGAÇÃO Foto: Estadão

A perda de direitos perante o INSS pode decorrer de várias situações e este artigo, de maneira resumida, tem o propósito de alertar e orientar os segurados neste sentido. A maioria dos benefícios previstos na Previdência Social dependem de contribuições ao INSS. Nesta categoria situam-se o auxílio-doença, pensão, auxílio reclusão, auxílio maternidade e aposentadorias. Para o segurado usufruir destes benefícios, deverá contribuir um mínimo de doze meses sucessivos. Se após este período o segurado deixar de contribuir por seis meses consecutivos perderá o direito de pleitear esses benefícios. Para restabelecer este direito, deverá verter novas contribuições, pelo mesmo prazo.

Entretanto, para a concessão do auxílio maternidade, a lei exige prazo maior, de dez meses até a data do parto. Convém esclarecer que a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença ainda dependem de perícia médica do INSS para serem concedidos. Na hipótese desta perícia ser negativa, poderá o segurado valer-se de recurso administrativo e, persistindo a situação, socorrer-se da Justiça.

O mesmo ocorre nas aposentadorias fundadas somente em contribuições, seja ela qual for. Em caso do segurado ser vítima de acidente ou doença provocada pelo trabalho, a lei dispensa período de contribuição anterior, bastando o acidentado se encontrar na vigência de um contrato de trabalho. No caso de acidente ou doença derivados do trabalho e que acarrete sequela parcial e permanente para o trabalho, será devido o auxílio acidente de 50% a partir da data de cessação do auxílio doença. A concessão do auxílio acidente não impede o trabalho registrado e será pago mensalmente pelo INSS até a aposentadoria de qualquer espécie.

Outro benefício de prestação continuada que também não depende de contribuições é o Amparo Social ao Idoso ou ao Deficiente (BPC). Seu valor é de um salário mínimo mensal. Para ter direito ao BPC do Idoso, o segurado terá que ter, no mínimo, 65 anos de idade. Esse benefício também será concedido para aqueles que apresentem deficiência física ou mental, ainda que menor de idade. Neste caso, haverá necessidade de avaliação pericial por parte do INSS. Contudo, o BPC exige ainda que a renda familiar da casa onde necessitado more não poderá ser superior a ¼ de salário mínimo por pessoa.

Caso o pedido seja indeferido, sempre caberá recurso administrativo para o INSS e, em caso de persistir o indeferimento, poderá ser interposta a competente ação judicial. Em síntese, qualquer que seja o benefício pleiteado, sempre haverá a oportunidade de questionar eventual indeferimento, mediante recurso ao próprio INSS e a Justiça, nessa ordem.

Faça valer os seus direitos!

*Márcio Coelho, formado advogado pela Faculdade Paulista de Direito - PUCSP - no ano de 1975 - OAB. 45.683/SP. É advogado liberal e está à frente de escritório de advocacia que leva seu nome, Márcio Coelho - Advogados, fundado por seu pai, Abílio Branco Coelho, na década de 40, sempre com especialização voltada para a área de previdência social e questões trabalhistas