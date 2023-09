Sanfona e colchão

Casava e engordava.

Toda noite era noite. Casa e bar, cama e mesa, apetite insaciável. Virava outro homem, romântico, até mais bonito.

Luis Cosme Pinto. Foto: Arquivo pessoal

Separava e emagrecia.

A dor de cotovelo invadia corpo, alma, vida. Um ex-marido torturado pela certeza de que tinha feito tudo errado.

A sanfona sentimental começara na juventude, se estendia depois dos 50 e ainda ia ganhar e perder muitos quilos.

Quem conta tudo isso a um amigo, enquanto espera mesa num restaurante, é um escritor de romances premiados.

Continua após a publicidade

Anônimo, um fã e aprendiz das letras, ouve, extasiado, a conversa do ídolo.

A garçonete chama o escritor e o amigo para sentar. Acaba de repente a aventura do fã, quase detetive.

Só não foi trágico porque no último minuto, ali na fila, o autor anunciou:

- História boa é a do colchão.

- Conta. Pede o amigo

- Meu pai, com mais de 80, me chamou. “Filho, já que lista de casamento você nunca teve, porque não casou de verdade, fiz uma lista de separado. É tudo baratinho, porque dependo do INSS. Toma aqui: 2 pratos, talheres, toalha de banho, lençol, colher de pau e o álbum de retratos que sua mãe amava.”

- E aí?

Continua após a publicidade

- Aí que o velho me surpreendeu. “Comprei também um colchão novinho em folha. É de molas, resiste mais que o de espuma. Você vai voltar a sonhar, garoto.”

O escritor ajeitou a camisa por dentro da calça e contou que o presente vinha com um problema: o que fazer com o colchão usado?

Primeiro tentou vender no grupo de aplicativo, nada.

Aí resolveu doar.

O porteiro recusou.

“Já são 15 anos de casamento. Time que ganha a gente não mexe, doutor.”

O asilo público aceitou, mas quando soube que ele morava no quarto andar de um prédio sem elevador desistiu. O abrigo distante se interessou, mas pediu que ele pagasse o frete.

Continua após a publicidade

Rejeição demais para o veterano parceiro. Afinal, só tinha elogios para o já deformado colchão. Lembrou que entre o forro e a espuma, escondeu dinheiro com medo do confisco num tresloucado governo.

O tecido reforçado também aguentou suor e outros aromas que deixaram marcas e manchas. A estrutura suportou malabarismos de noites inesquecíveis e também insônias.

Enfim, os dois sentaram e o fã, acompanhado apenas da curiosidade, matutou durante em seu próprio colchão. Como teria terminado o drama daquele talentoso contador de histórias?

Dias depois ele cruza o inesperado.

Dois jovens a atravessar a avenida São João com um colchão largo e grosso. O peso é sustentado pelas duas cabeças, os pescoços brilham suados e os braços tatuados apenas equilibram o que não conseguem levar. Como estátuas, motoristas e pedestres assistem. A carga cortou a área mais abandonada do centro, onde tantos adorariam deitar em algo mais macio e limpo que a calçada.

Os carregadores enfim chegam ao destino, um prédio na mesma avenida. Em três minutos descem leves, livres e a balançar os pescoços.

Ainda congelado na rua, o aprendiz pensa que se encontrar novamente o ídolo não vai apenas ouvir. Dessa vez, terá também uma boa história para contar.

Continua após a publicidade

*Luis Cosme Pinto é autor do livro de crônicas Birinaites, Catiripapos e Borogodó, da editora Kotter