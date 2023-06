Santos, santos, santos!

Santo Antônio, São João e São Pedro. Fotos: Reprodução

O Brasil é um país que reza pra tudo quanto é lado. Não dá para entender como ainda ocorre qualquer divergência entre as religiões, até porque muitos de nós professam bem mais do que uma só, seja por simpatia, tentativas, ou porque todas acabam levando a um só lugar, divergindo apenas em textos e formas de consagração; a gente tem um pezinho aqui, outro lá, até por garantia, que pulamos de galho em galho atrás de uma luz para seguir andando com fé, que a fé não costuma falhar - o que dizem. Eu acredito.

E como tudo aqui é gigante há épocas que a fé aflora para tudo quanto é lado. Milhares marcham por Jesus nas ruas trazendo no solado dos pés seus pedidos nas caminhadas evangélicas, religião que cresce, e a medida é o número de vezes que agora ouvimos alguém falar "misericórdia!". Com maior visibilidade alcançada nos últimos tempos, os evangélicos se veem hoje melhor retratados (e aceitos) nas novelas, nas músicas, nas expressões e na representação. Obviamente falo do que é sério, não desses que nos atazanam a todos, líderes e pastores que se auto proclamam, perigosos, em busca de riqueza pessoal, poder político, de dízimos, e que ainda miseravelmente se aproveitam da inocência dos mais humildes para disseminar preconceitos, mentiras e brigas religiosas, inclusive entre eles próprios. É preciso, aqui mais do que nunca, separar o joio do trigo.

Nesta mesma semana quilômetros de arte da mais bela feita com amor e esforços, flores e serragens coloridas, formando tapetes maravilhosos com o retrato de passagens bíblicas e por onde passaram procissões celebrando o corpo de Cristo, numa festa que se espalhou em todas as regiões, como uma tradição católica de décadas, renovada todos os anos. Arte instantânea, volátil. E vivas sempre à Padroeira, Nossa Senhora Aparecida.

Nos terreiros se fecha o semestre com os orixás representando as forças da natureza, os lados da vida, as fraquezas e forças dos seres de todas as dimensões.

E, como é junho, chegam as grandes festas dos três santos mais populares e que juntam todo mundo no forró, no quentão, no bate-coxa, nos arraiais, nas danças das orquestradas e festivas quadrilhas. Santo Antônio, São João, São Pedro.

O primeiro, agora do dia 13, o santo casamenteiro, do amor, seja para conseguir um ou mesmo recuperar algum amor perdido. Coitado do Santo Antônio. O viram de cabeça pra baixo, o deixam afogado, sequestram o menino Jesus de seus braços, tudo para praticamente coagi-lo a agir. Só desviram o coitado e devolvem o menino se forem atendidos, esses fiéis. Um santo praticamente torturado, vejam só. Mas a fé é assim, bem doida.

São João, do dia 24, parece mais bem tratado nas suas festas. Padroeiro dos hoteleiros, hóspedes (e ajuda mesmo o Turismo) e prisioneiros, conhecido como protetor dos casados e enfermos, condições que às vezes até andam juntas. Acredita-se que cuida também dos que sofrem com dor de cabeça e de garganta.

Marli Gonçalves. Foto: Catherine Krulik

Por último, o São Pedro, o Pedrão, do dia 29, danado, que tem as chaves do céu, e pode bater a porta em nossa cara quando tentarmos entrar lá, além do poder sobre o tempo, as chuvas. "Eu te darei as chaves do reino dos céus e o que ligares na Terra será ligado nos céus", proclamou Jesus, de acordo com os escritos. E ainda tem São Paulo, o santo "esquecido" e que se agrega ao Dia de São Pedro.

Seria bom mesmo é se todos os nossos pedidos - para todos os lados - fossem além dos pessoais. No coletivo, pela união de toda essa fé e forças, que pudessem ser convertidas para convivermos em paz tornando esse mundo que a gente vive aqui e agora, na real, um lugar melhor, respeitoso, mais seguro, e onde todos pudéssemos festejar as imagens geradas na alegria de cada uma das variadas consagrações.

Axé, Amém, Misericórdia. Santos, santos, santos e santas.

*Marli Gonçalves, jornalista, consultora de comunicação, editora do Chumbo Gordo, autora de Feminismo no Cotidiano - Bom para mulheres. E para homens também, pela Editora Contexto