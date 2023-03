Sarrubbo entra com ação contra lei de São José do Rio Preto que autoriza dispensa de licitação para instalação de bancas de jornais e food trucks

Chefe do Ministério Público de São Paulo move ação contra Lei Orgânica de São José do Rio Preto. Foto: Divulgação/Prefeitura de São José do Rio Preto

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Luiz Sarrubbo, entrou com uma ação contra trechos da Lei Orgânica de São José do Rio Preto, no interior do Estado, que autorizam a dispensa de licitação para situações não previstas na Lei das Licitações.

A desembargadora Luciana Bresciani, do Tribunal de Justiça do Estado, pediu informações da prefeitura e da Câmara de Vereadores.

Documento Leia toda a ação

A legislação municipal permite a contratação direta quando os serviços forem destinados a 'concessionárias de serviço público, entidades assistenciais ou à instalação de indústria e na geração de emprego, na instalação de bancas de jornais e revistas e de trailers de lanche e entidades culturais'.

O chefe do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pede que o trecho seja declarado inconstitucional.

"A regra da licitação não exclui concessões e permissões de uso, considerados atos administrativos ampliativos da esfera de direitos e interesses dos administrados e que constituem autênticos negócios jurídico-administrativos de atribuição", argumenta Sarrubbo.

O procurador-geral de Justiça afirma ainda que a legislação viola os princípios da impessoalidade e da moralidade na administração pública.

"A licitação é dever impositivo para todo e qualquer ato da administração que coloque o particular em situação de vantagem jurídica, dedicando-lhe os necessários ingredientes de ética, competitividade e isonomia", acrescenta.

COM A PALAVRA, O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, LUÍS ROBERTO THIESI

"A ação será contestada pela Procuradorias Geral do Município e os argumentos serão oportunamente lançados na peça processual.

De plano, cabe somente o registro de que, embora se respeite a opinião exarada pelo Ministério Público, não há qualquer violação aos princípios da administração pública, fato que será demonstrado nos autos."

COM A PALAVRA, A CÂMARA DE VEREADORES

A reportagem entrou em contato com o gabinete do presidente da Câmara de Vereadores e aguarda resposta. O espaço está para manifestação.