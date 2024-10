Sarrubbo diz que Inteligência do governo Lula não detectou ‘orientação de facção a candidatos’

A declaração de Sarrubbo se dá após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarar, sem apresentar provas, que a Inteligência do governo paulista interceptou mensagens do PCC orientando votos no deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura da capital paulista.

A fala de Sarrubbo contraria a informação que foi divulgada neste domingo pelo governador ao lado de seu candidato a prefeito paulistano Ricardo Nunes.

Boulos já entrou com representação contra Tarcísio no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, atribuindo ao chefe do Executivo suposto abuso de poder político. “Inacreditável”, reagiu Boulos.

Se for aberta uma investigação sobre a fala de Tarcísio, o caso ficará a cargo da Polícia Federal.