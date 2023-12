Sarrubbo esmaga oposição e elege seis no Conselho Superior do MP

Os membros do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) elegeram neste sábado, 2, os seis novos integrantes do Conselho Superior da instituição para o próximo biênio. Os mandatos começam em 2024.

Foram eleitos Arthur Lemos Junior (1.371 votos), Fausto Junqueira de Paula (1.277), Cláudia Berê (1.095), Valter Santin (1.034), Jaqueline Lorenzetti (1.025) e Nathalie Malveiro (943).

“Ganha o nosso processo democrático. Está de parabéns o Ministério Publico de São Paulo”, declarou o procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, que proclamou o resultado da eleição pouco depois das 17 horas. A taxa de participação foi de cerca de 96%.

Seis novos integrantes apoiados por Sarrubbo foram eleitos para integrar o Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo biênio 2024/2025. Foto: Divulgação/MPSP

O Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo é formado por onze integrantes, sempre presidido pelo procurador-geral. O corregedor-geral do MP também tem assento permanente. É um colegiado da alta administração do MP. Tem poderes para, por exemplo, rever arquivamento de inquéritos civis sobre improbidade e outras medidas sensíveis.

Nos últimos dois anos, o Conselho tinha uma formação dividida. Pelo menos seis integrantes fazem oposição a Sarrubbo. Agora, todos os eleitos são alinhados ao procurador-geral de Justiça. Isso quer dizer que ele terá apoio maciço do colegiado.

Nesta segunda, 4, serão eleitos os outros três conselheiros - aqui só vão às urnas do MP os procuradores do Órgão Especial da Procuradoria. Os três indicados também são da corrente Sarrubbo.

Continua após a publicidade

As eleições do Conselho servem como termômetro para a sucessão na cúpula do MP. Sarrubbo deixará o comando da instituição no ano que vem, após dois biênios, e ao que tudo indica será um importante cabo-eleitoral, com grande chance de emplacar o sucessor.

O procurador-geral foi reeleito e reconduzido em 2022. Depois de uma sequência de eleições marcadas por embates acirrados, a oposição abriu mão de uma candidatura, e Sarrubbo venceu sem sequer enfrentar candidatos competitivos.

As próximas eleições internas do Ministério Público de São Paulo estão marcadas para abril de 2024. Os três candidatos mais votados formarão a lista tríplice que será submetida ao governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para indicação.