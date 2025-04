‘Folgadinha, vamos te amassar’: secretário faz acordo e se livra de ação por ameaça a deputada

O secretário municipal de Cultura de Santos, no litoral de São Paulo, Rafael Leal, assinou um acordo de transação penal com o Ministério Público do Estado para escapar de um processo criminal por ameaçar a deputada federal Rosana Valle (PL-SP). Ele se comprometeu a pagar uma multa no valor de dois salários mínimos (R$ 3.036) para arquivar o caso.

Em nota, o advogado Rafael Vita, que representa o secretário, negou que ele tenha ameaçado a deputada e afirmou que Rafael Leal aceitou o acordo "por entender que o Judiciário não pode ser usado indevidamente como palanque político em detrimento de assuntos de maior interesse" (leia a íntegra da manifestação ao final da matéria). O acordo foi homologado no dia 24 de fevereiro pela juíza Renata Sanchez Gusmão, da Vara Criminal de Santos. O dinheiro foi depositado em uma conta judicial no dia 21 de março e será destinado a uma instituição de caridade credenciada no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Rafael Leal, secretário municipal de Cultura de Santos, pagou multa de dois salários mínimos. Foto: @rafaelleal1980 via Instagram

A deputada alega que foi ameaçada depois de anunciar sua pré-candidatura à Prefeitura de Santos. Ela foi derrotada no segundo turno por Rogério Santos (Republicanos), prefeito reeleito em 2024.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 3º Distrito Policial de Santos, Rosana foi abordada por Leal no Carnaval do ano passado, em um camarote na Passarela Drauzio da Cruz, onde ocorriam os desfiles das escolas de samba de Santos.

“Ô, folgadinha, nós vamos te amassar. Vamos te destruir. Vamos passar por cima de você com um trator. Toma cuidado”, teria dito o secretário, segundo a deputada.

Acordo foi homologado por decisão judicial. Foto: Reprodução/processo judicial

A transação penal permite o arquivamento de um processo por meio da antecipação da pena. O instrumento só é uma opção para crimes com penas de até dois anos e para réus primários e com bons antecedentes. Não há admissão de culpa.

Em nota, a deputada criticou o acordo. “Lamento o fato de ele, que claramente quis me intimidar, ainda ter a opção de pagar multa para por fim ao processo”.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO RAFAEL VITA, QUE REPRESENTA RAFAEL LEAL

Por má-fé ou desconhecimento legal, a deputada Rosana Valle procura confundir ou distorcer a informação e a própria lei para tirar vantagens eleitorais. Qualquer estudante de Direito sabe que a transação não inclui confissão de culpa, pois sequer houve ação penal. Meu cliente aceitou a medida proposta pelo MP por entender que o Judiciário não pode ser usado indevidamente como palanque político em detrimento de assuntos de maior interesse para a justiça que já se mostra extremamente abarrotada de processos sem fundamento. Acrescentamos, ainda, que o Secretário não proferiu as acusações que lhe foram imputadas pela deputada, não existiu, nem de longe, qualquer manifestação ofensiva ou ameaçadora de sua parte.