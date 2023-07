Segunda cidadania e a mobilidade global 

Daniel Toledo. Foto: Divulgação

Ter uma segunda cidadania pode ser uma vantagem significativa durante o processo de imigração para os Estados Unidos. E existem várias razões pelas quais esse diferencial é importante e poderá facilitar uma jornada imigratória, principalmente em relação ao país norte-americano.

O governo oferece uma variedade de programas nesse sentido, cada um com suas próprias regras e requisitos que podem se adequar melhor ao perfil do solicitante e às suas necessidades. Alguns, possuem cotas específicas para cidadãos de determinados países e caso a segunda cidadania pertença a um lugar signatário deste acordo, será possível se beneficiar dessa vantagem e, principalmente, se tornar elegível para determinados vistos que facilitam a entrada em solo americano.

Há vistos que podem ter requisitos menos rigorosos ou tempos de processamento mais curtos para cidadãos de países específicos. Isso pode simplificar o processo e, principalmente, tornar tudo mais rápido.

Em relação ao turismo, ter um outro passaporte pode significar fazer parte do Programa de Isenção de Vistos dos Estados Unidos, possibilitando viajar para o país norte-americano por até 90 dias sem a necessidade de solicitar um visto de visitante. Isso proporciona maior liberdade de viagem, tornando as visitas a negócios, turismo ou reuniões familiares mais convenientes e livres de burocracia.

Ter uma segunda cidadania pode fornecer maior mobilidade e flexibilidade em termos de residência ou estudo. Isso pode ser particularmente útil se a ideia for planejar morar em outro país antes de iniciar o processo de imigração para os Estados Unidos, o que permitirá aproveitar as oportunidades disponíveis em diferentes nações, enquanto mantém a possibilidade de se estabelecer nos EUA no futuro.

É importante lembrar que cada caso é único e existem diversos fatores a serem considerados no processo de imigração para os Estados Unidos. Habilidades profissionais, educação, histórico criminal e outros aspectos que desempenham papéis importantes na avaliação de um candidato. Ter uma segunda cidadania não garante automaticamente a aprovação, mas pode fornecer benefícios adicionais.

É fundamental pesquisar e compreender as políticas de imigração dos Estados Unidos, buscar informações atualizadas de acordo com suas circunstâncias específicas.

*Daniel Toledo é advogado da Toledo e Advogados Associados especializado em Direito Internacional, consultor de negócios internacionais, palestrante e professor de Oxford e da PUC- Minas