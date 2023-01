Segurança alimentar: um desafio à cidadania

José Barroso Filho. FOTO: ARQUIVO PESSOAL

O desenvolvimento tem que estar relacionado com a melhoria da vida que levamos e das liberdades que desfrutamos.

Como entender o processo de desenvolvimento de maneira sistêmica?

A utilidade da riqueza está nas coisas que ela nos permite fazer, ou seja, as liberdades substantivas que ela nos ajuda a obter.

Segundo AMARTYA SEN: Ver o desenvolvimento como expansão de liberdades substantivas conduz ao entendimento de que com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem efetivamente moldar seu próprio destino, sendo agentes e não somente beneficiários passivos de programas de desenvolvimento.

Desenvolvimento é um meio ou um fim?

Uma concepção adequada de desenvolvimento deve ir além da acumulação de riqueza e do crescimento do PIB e de outras variáveis relacionadas à renda.

Sem descurar da importância do crescimento econômico, precisamos enxergar além dele, afinal, o crescimento econômico não pode ser considerado um fim em si mesmo.

Assim, os debates sobre políticas públicas não podem ficar restritos à pobreza e à desigualdade medidas pela renda, em detrimento das privações relacionadas a outras variáveis como desemprego, doença, baixo nível de instrução, exclusão digital e exclusão social.

Pontifica o Professor CELSO FURTADO:

"O Desenvolvimento não é apenas um processo de acumulação e de aumento da produtividade macroeconômica, mas principalmente o caminho de acesso a formas sociais mais aptas à criatividade humana e responder às aspirações da sociedade"

O desenvolvimento econômico é um meio para a realização do desenvolvimento humano manifesto na criação de oportunidades sociais que promovem uma expansão das capacidades humanas e da qualidade de vida, por exemplo, a expansão dos serviços de saúde e educação contribuem diretamente para a qualidade de vida e seu florescimento.

Assim, podemos entender a pobreza como privação das capacidades básicas, e não apenas como baixa renda.

O desenvolvimento humano é o real e efetivo desenvolvimento.

Continua após a publicidade

Nossos maiores desafios centram-se em três grandes dimensões:

- da governança,

- da viabilidade econômica das propostas e

- da erradicação da pobreza.

Para tanto, continuemos a raciocinar em tríades, precisamos desenvolver políticas que garantam:

- segurança alimentar,

- segurança hídrica e

Continua após a publicidade

- segurança energética.

Entrelaçando: Há que se manejar confiança e esperança traduzidos em poupança e investimento para que não fiquemos em dívida com a construção do Futuro de uma Democracia enquanto processo..a cidadania como resultante.

SOBRE A (IN)SEGURANÇA ALIMENTAR

Em 1966, JOHN KENNETH GALBRAITH afirmou:

"Não há cura para a pobreza, mas não deveríamos, em nossa sofisticação, ter receio do óbvio [...] Precisamos considerar uma solução pronta e efetiva para a pobreza, que é proporcionar a todos uma renda mínima. Os argumentos contra essa proposta são numerosos, mas a maior parte deles consiste em desculpas para não pensar em uma solução, mesmo uma que é excepcionalmente plausível".

Os estudiosos em transferência de renda têm apontado que as formas de crédito fiscal e de imposto de renda negativo tornam as economias que as adotam muito mais competitivas e geradoras de oportunidades de emprego.

Sempre devem ser levados em consideração as palavras de JOHN RAWLS que enuncia os princípios de justiça que devem ser observados para a construção de uma sociedade justa:

Continua após a publicidade

- Toda pessoa tem direito igual ao conjunto mais extenso de liberdades fundamentais que seja compatível com a atribuição a todos desse mesmo conjunto de liberdades (princípio de igual liberdade).

- As desigualdades de vantagens socioeconômicas só se justificam se contribuem para melhorar a sorte dos membros menos favorecidos da sociedade (princípio da diferença) e se são ligadas a posições que todos têm oportunidades eqüitativas de ocupar (princípio da igualdade de oportunidade).

Na exata dimensão do que é Riqueza, o entendimento do que representa a Pobreza - não só associada à baixa renda, relembremos o Prêmio Nobel JOHN NASH:

O "equilíbrio de NASH" afirma que o bem-estar social é maximizado, quando cada indivíduo persegue o seu bem-estar, sob a consideração do bem-estar dos demais agentes que consigo interajam.

Bem se percebe uma clara aplicação da "Teoria dos Jogos" pois, enquanto parece que o problema da exclusão e da desigualdade interessa apenas para aqueles que o sofrem, a verdade é que nenhum dos conflitos mais profundos que permeiam nossa sociedade pode ser resolvido enquanto há pessoas sem nenhuma chance de melhorar a sua situação.

Em 2022, mais da metade da população brasileira - 58,7% - vive com algum tipo de insegurança alimentar.

Em números absolutos, 125,2 milhões de pessoas no Brasil estão passando por algum nível de insegurança alimentar.

Continua após a publicidade

Essa classificação inclui pessoas que estão passando fome e aquelas que estão preocupadas por não saber se terão o que comer no dia seguinte.

O número de pessoas passando fome chega a 33,1 milhões de pessoas.

Isso significa que 15,5% da população no país está sem ter o que comer.

O acesso pleno à alimentação se tornou exceção: essa é a realidade para apenas quatro de cada 10 famílias (informações compiladas em estudos realizados pelo Instituto Vox Populi e pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional - Rede Penssan).

A desigualdade regional foi constatada também no contraste entre o campo e a cidade. Nas áreas rurais do Brasil, a insegurança alimentar é vivida em 60% das casas.

A fome atingiu 21,8% dos domicílios de agricultores familiares e pequenos produtores.

A pesquisa foi realizada em campo, pelo Instituto Vox Populi, com em entrevistas em 12.745 domicílios de 577 municípios de todos os estados brasileiros.

Continua após a publicidade

SEGURANÇA ALIMENTAR: UMA ABORDAGEM SOBRE A QUESTÃO DE GÊNERO

A situação vem sendo regularmente denunciada pela ONU nos últimos anos. Segundo cálculos da entidade, entre o 1,2 bilhão de pessoas que vivem com menos de US$ 1 por dia, 70% pertencem ao sexo feminino e sofrem com graves comprometimentos em torno da insegurança alimentar.

Longe de ser fenômeno exclusivo da realidade brasileira, o aumento relativo da pobreza e a consequente insegurança alimentar, entre as mulheres consolidou-se como um dos principais fatores de desigualdade social no mundo globalizado.

Atualmente, o rendimento médio das mulheres ocupadas no Brasil, segundo o IBGE, não chega a 70% dos ganhos masculinos. Para piorar, são elas as mais atingidas pelo desemprego e as que mais se concentram em empregos precários e no mercado informal.

A despeito disto, percebe-se o aumento da responsabilidade feminina pelas famílias de forma a refletir uma crescente participação da mulher nas decisões de âmbito familiar e no próprio sustento da família.

Segundo o IBGE, 29,6% das mulheres que trabalham nas seis principais regiões metropolitanas do país são chefes de família. Elas têm 40 anos ou mais, criam os filhos sozinhas e ganham menos do que as que moram sozinhas ou com um marido ou companheiro.

As mulheres chefes de família que fazem o possível e o impossível para conciliar maternidade, atividade doméstica e vida profissional, são cada vez mais comuns no dia-a-dia do Brasil.

Continua após a publicidade

A grande concentração da chefia feminina encontra-se nas camadas pobres, visto que a própria condição de pobreza, e muitas vezes miséria, conduz as mulheres ao mercado de trabalho em situações que vão desde o compartilhar a manutenção da casa com o companheiro, até responsabilizar-se sozinha pelo domicilio.

Situação que contrasta com os grandes problemas enfrentados por elas no mercado de trabalho. Soma-se a isso uma carência de serviços públicos como creches, restaurantes e lavanderias comunitárias, além de uma cultura machista que ainda joga nos ombros da mulher toda a responsabilidade pela vida familiar e doméstica, dificultando seu crescimento profissional.

Destaca-se a execução das tarefas domésticas. Essas mulheres, que trabalham fora e mantém os seus domicílios, continuam sendo responsáveis pelos serviços domésticos, cuidados com a casa, e com os filhos. Apesar delas terem assumido atribuições consideradas tradicionalmente masculinas, o mesmo não ocorre em relação aos homens, que na maioria das vezes não as substitui no âmbito do doméstico, e quando o faz é parcialmente, alegando que determinados serviços não podem e não devem ser feitos por homens.

Sendo assim, a administração da casa e filhos continua ainda sob a responsabilidade da mulher, o que faz com que a sua carga de trabalho seja não só duplicada, mas quadruplicada, exercendo a um só tempo papéis distintos que requerem eles próprios suas atividades específicas, quais sejam, o de líder comunitária, trabalhadoras avulsas, dona de casa, mãe e esposa.

Ressalte-se, as mulheres chefes de família somam quase 40% das famílias brasileiras.

A mulher, sem dúvida, em especial, a chefe de família pode ser um poderoso agente de transformação e desenvolvimento social.

SEGURANÇA ALIMENTAR E O MICROCRÉDITO.

A história do microcrédito deu-se no século XIX na Europa, com o surgimento de cooperativas com o objetivo de ajudar populações carentes a conseguir crédito.

Cerca de um milhão e meio de pessoas foram beneficiadas por cooperativas na

Alemanha, Irlanda do Norte e Itália até 1910. Este tipo de cooperativa teve sua função copiada por governos na Índia em 1912.

Em 1946 essas cooperativas ultrapassavam nove milhões de pessoas atendidas, e continuou a expandir até chegar ao estado de Bengal, atualmente "Bangladesh", onde um professor de economia chamado MUHAMMAD YUNUS - Doutor em Economia - observou que próxima à universidade onde lecionava, as pessoas pobres não conseguia empréstimos bancários.

Então, com dinheiro próprio e ajuda de alguns alunos, iniciou emprestando US$27,00 a um grupo de 42 pessoas. Ao perceber que tais pessoas eram merecedoras de crédito, provando que elas pagavam seus empréstimos, o professor conseguiu doações junto a bancos privados e criou o Grameem Bank.

O GRAMMEEN BANK é referência internacional para a comunidade de microcrédito e o seu modelo já foi reproduzido em mais de trinta países.

Na América Latina a Acción (Acción International, entidade sem fins lucrativos) teve papel importante no apoio dos programas de microcrédito. A princípio a Acción era apenas uma organização para o desenvolvimento social e em 1973 no Recife que a Acción teve a idéia de oferecer crédito para pequenos empreendedores.

Começou surgir a necessidade de empréstimos devido ao êxodo rural no Nordeste e ao surgimento da falta de emprego nos grandes centros.

Com essa experiência, a Acción levou apoio para mais 14 países na América Latina. Ajudou a fundar o Banco Sol na Bolívia e hoje atua na América Latina, Estados Unidos e África.

A exemplo do GRAMEEN BANK, não é preciso hipoteca nem fiador, basta que seja criada a figura do CRÉDITO SOLIDÁRIO, nas palavras de YUNUS:

"No GRAMEEN, tentamos formar grupos de cinco pessoas. Por causa da responsabilidade e por causa do sentinento de dignidade que isso traz. Se eu fizer sucesso em um grupo de cinco, meu sucesso não será apenas financeiro, será social, pois mostrei à minhas quatro amigas que sou boa, que pude cumprir o prometido".

No GRAMEEN BANK, 95% dos clientes são mulheres. E as evidências mostram que é muito melhor entrar na família pela mulher.

Uma política de concessão de microcrédito solidário será uma ferramenta de desenvolvimento social e econômico.

SEGURANÇA ALIMENTAR E OS BANCOS DE ALIMENTOS

Você tem fome de quê?

Uns de alimentos, outros de Justiça...muitos de sentido para a vida..

O mundo: de humana solidariedade.

A injusta e desnecessária privação de alimentos onde prima o desperdício

A alimentação é um dos direitos básicos do ser humano, inerente à dignidade e cabe ao Estado o combate à fome.

JOSUÉ DE CASTRO impactou o mundo com sua obra "Geografia da Fome".

Ele já pontuava que o problema da fome associava-se à má distribuição de alimentos.

A fome pode ser entendida de duas maneiras: inicialmente deve-se distinguir a fome aguda, momentânea, da fome crônica.

A fome aguda equivale à urgência de se alimentar, a um grande apetite.

A fome crônica, permanente, ocorre quando a alimentação diária, habitual, não propicia ao indivíduo energia suficiente para a manutenção do seu organismo e para o desempenho de suas atividades cotidianas.

Uma valiosa definição de segurança alimentar consiste no acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como princípio práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam socialmente aceitáveis, de forma permanente, levando-se em conta o aspecto higiênico-sanitário dos alimentos, assegurando qualidade e prevenindo perigos e riscos a saúde.

Oportuna a classificar a insegurança alimentar como leve quando menos de um integrante da família se preocupa com a falta de dinheiro para compra de comida, como moderada a situação considerada como leve associada à perda de qualidade na alimentação por falta de dinheiro, e como grave a insegurança moderada associada à redução da quantidade de alimentos por falta de dinheiro.

Nosso desafio é, valendo-me das palavras do Professor YUVAL NOAH HARARI: "conjugar as condições objetivas com as expectativas subjetivas".

Na economia brasileira, o acesso diário aos alimentos depende essencialmente do poder aquisitivo do indivíduo fazendo com que os estratos sociais de maior pobreza sejam mais sensíveis a condição de insegurança alimentar, impactando negativamente no bem estar e na qualidade de vida das famílias e seus membros, levando a crer que a alimentação constitui-se no próprio direito a vida, sobrepondo-se a qualquer outra razão que possa justificar sua negação, seja de ordem econômica ou política.

Explica-se desta forma porque a insegurança alimentar moderada e grave concentra-se em famílias com maior número de membros, menor renda, maior aglomeração intradomiciliar, expostas a condição de saneamento básico precária e cujos responsáveis e membros têm menor escolaridade.

Os modelos de consumo alimentar atuais são marcados pela desigualdade, e altamente influenciados por condições socioeconômicas, indo desde a insuficiência até o desperdício de alimentos, levando a desequilíbrios nutricionais, ao lado de formas tradicionais de desnutrição, deixando explícita a correlação positiva entre dieta e risco de morbi/mortalidade.

Metade da produção mundial de alimentos é jogada no lixo.

Dados da pesquisa realizada em parceria pela UN Food and Agriculture Organization (FAO), Stockholm International Water Institute e International Water Management Institute (IWMI) revelam que quase metade de todo o cultivo mundial de alimentos é desperdiçado após a sua produção.

Esse gasto, gerado especialmente durante o processo de transporte dos produtos, é um dos principais causadores da crise dos alimentos que o mundo vive atualmente. Ou seja, o problema não está exclusivamente na falta de produção de comida, mas sim pelo seu enorme desperdício.

E tanto desperdício não é novidade para ninguém. Qualquer um que já comeu em um buffet ou foi a um supermercado sabe quantos alimentos em perfeitas condições de consumo são jogados fora diariamente.

O desperdício de alimentos no Brasil

O Brasil é o quarto produtor mundial de alimentos, produzindo 25,7% a mais do que necessita para alimentar a sua população (FAO). De toda esta riqueza, grande parte é desperdiçada.

Segundo dados da Embrapa, 2006, 26,3 milhões de toneladas de alimentos ao ano tem o lixo como destino. Diariamente, desperdiçamos o equivalente a 39 mil toneladas por dia, quantidade esta suficiente para alimentar 19 milhões de brasileiros, com as três refeições básicas:café da manhã, almoço e jantar.

De acordo com o caderno temático "A nutrição e o consumo consciente" do Instituto Akatu (2003), aproximadamente 64% do que se planta no Brasil é perdido ao longo da cadeia produtiva:

20% na colheita;

8% no transporte e armazenamento;

15% na indústria de processamento;

1% no varejo;

20% no processamento culinário e hábitos alimentares.

Os números supracitados fazem do Brasil um dos campeões mundiais de desperdício. Analisando estes dados de uma forma mais simples, isso significa que uma casa brasileira desperdiça, em média, 20% dos alimentos que compra semanalmente, o que remete a uma perda de US$ 1 bilhão por ano, ou o suficiente para alimentar 500 mil famílias.

Devemos tratar de capacidades e condições no sentido de otimizar o aproveitamento integral de alimentos

Além de garantir o sustento, a alimentação deve promover saúde e para isso, deve ser variada e rica em nutrientes (substâncias que regulam o organismo, fornecem energia para as atividades do dia a dia e auxiliam na formação do corpo), permitindo assim, o equilíbrio no organismo.

Para alcançarmos uma alimentação saudável, podemos utilizar partes de alimentos que normalmente são desprezadas pela população.

Atualmente no país em que vivemos, milhões de pessoas vivem na situação de carência alimentar" enquanto nosso saco de lixo permanece se enchendo...

Isso porque desperdiçamos boa parte dos alimentos que poderiam ser aproveitadas para o preparo de muitas outras refeições.

Este é um hábito tradicional da população brasileira, que normalmente, não utiliza partes não convencionais dos alimentos (assim, preconceituosamente classificadas, afinal de contas são inerentes ao alimento), que podem ser aproveitadas para preparar pratos deliciosos, além de reduzir o lixo e o problema da fome no Brasil.

Esta otimização pode ser feita pelos Bancos de Alimentos

O grande objetivo dos Bancos de Alimentos é minimizar os efeitos da fome, através do combate ao desperdício de alimentos e promover educação e cidadania.

Sua grande missão é ser um modelo e multiplicador na luta pela conscientização da sociedade quanto a seu papel de protagonista na construção do desenvolvimento social, e fazer com que cada vez mais um número maior de pessoas tenham acesso a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente para uma alimentação saudável.

Representam a formação de um ciclo sustentável:

Ao passo que são arrecadados excedentes de produção e comercialização, diminui-se o acúmulo de lixo orgânico e o desperdício de alimentos próprios para consumo, que complementarão a alimentação de milhares de pessoas em situação de risco alimentar e social.

A distribuição dos alimentos fornecidos pelas entidades doadoras entre instituições beneficentes cadastradas, possibilitando a complementação alimentar de todas as pessoas assistidas pelas instituições beneficiárias.

É como realizar a poesia de THIAGO DE MELLO: "Não, não tenho caminho novo, o que tenho de novo é o jeito de caminhar."

Trata-se de uma idéia sustentável em diversos aspectos, envolvendo questões de responsabilidade ambiental, social, econômica e nutricional, minimizando a cultura do desperdício e estimulando o não preconceito em relação às partes não convencionais dos alimentos (cascas, folhas, talos e sementes). Veja a tabela anexa.

Operacionalmente, o Banco de Alimentos busca onde sobra e entrega onde falta.

Este escrito é para você que quer ajudar...há muitas formas de fazê-lo....

O Banco de Alimentos é uma delas..

SEGURANÇA ALIMENTAR E OS CINTURÕES VERDES

O necessário incentivo à agricultura urbana

Todos nós devemos assumir a nossa responsabilidade de garantir e apoiar a segurança alimentar nas cidades e ter um impacto positivo sobre o alívio da pobreza urbana.

A segurança alimentar urbana depende de vários fatores:

- Disponibilidade de alimentos (que depende da produção de alimentos nos setores rural e urbano, importações, comercialização e distribuição de alimentos, infraestrutura, disponibilidade de energia, combustível, etc.);

- Acesso a alimentos (que depende do poder aquisitivo dos habitantes urbanos, produção de subsistência, vínculos campo-cidade, redes domésticas, familiares, de vizinhança etc.);

- Qualidade do alimento (que depende dos cuidados higiênicos e de conservação da comida vendida nas ruas, da qualidade da produção, do abuso de pesticidas, da qualidade da água usada na produção, das condições sanitárias nos mercados, da qualidade do ar etc.).

A agricultura urbana é uma prática antiga e sua retomada em comunidades urbanas de baixa renda tem gerado resultados muito positivos. Contribui para a segurança alimentar dasfamílias envolvidas, fortalece vínculos de vizinhança e valoriza a cultura e o conhecimento popular.

A agricultura urbana se refere não só aos cultivos de alimentos e de árvores frutíferas que crescem nas cidades, mas também inclui a criação de animais, aves, abelhas, etc.

Permite a racionalização da gestão do solo urbano, potencializa a organização popular, promove a geração de renda, a produção de alimentos saudáveis a baixo custo e a reciclagem de resíduos orgânicos e inorgânicos favorecendo preservação do meio ambiente.

A agricultura urbana é a praticada dentro ou na periferia dos centros urbanos, onde cultiva, produz, cria, processa e distribui uma variedade de produtos alimentícios e não alimentícios, (re)utiliza largamente os recursos humanos e materiais e os produtos e serviços encontrados dentro e em torno da área urbana, e, por sua vez, oferece recursos humanos e materiais, produtos e serviços para essa mesma área urbana.

Na escala das grandes cidades, a agricultura urbana limpa o ar e devolve o carbono ao solo, inclusive pode ajudar a reduzir a contaminação ambiental reciclando esses dejetos, sólidos e líquidos, através do processo da produção agrícola, ressalte-se que uma grande parte do lixo das cidades é orgânica, sendo encaminhada para os lixões ou queimada ilegalmente, bem assim as águas utilizadas e o Iodo de esgoto e tudo isto contêm nutrientes que serão de grande valor para a agricultura.

A agricultura urbana também desempenha um papel significativo no "enverdecimento" da cidade, ajuda a melhorar o microclima, reduz a erosão, reduz os ruídos, e desempenha um papel na manutenção da biodiversidade.

As terras abandonadas e degradadas podem ser transformadas em hortas comunitárias ou divididas em pequenas hortas familiares, e contribuir para aumentar a auto-estima e a segurança nos bairros mais carentes.

Pois bem...

Temos rumos a definir, afinal a função jurídica baliza e realiza a função econômica, conforme a opção política dominante na sociedade.

Sem perder o foco de ser socialmente eficiente, a Política não pode se liberar da Economia, a Economia não pode se liberar da Política.

A técnica só tem existência histórica a partir da política.

Deixemos de simplesmente constatar o que já existe e perguntar "por quê?"

Ousemos perceber o que ainda não existe e desafiar a nós mesmos em um "por que não?"

E por não darmos certas respostas, estaremos fadados a repetir certas perguntas.

A questão maior não é "o que nós queremos ser" mas "quem nós queremos ser", enquanto indivíduos, enquanto Nação.

No sentir do poeta MIA COUTO:

"Em meio da vida sempre se faz as seguintes contas:

Temos mais ontens ou mais amanhãs ???"

E por não darmos certas respostas, estaremos fadados a repetir certas perguntas.

No presente momento, estamos a estabelecer metas para os nossos sonhos.

Como será o nosso passado daqui a 10, 20, 30 anos...

*José Barroso Filho é ministro do Superior Tribunal Militar - STM (desde 2014) e conselheiro do Conselho Nacional de Educação - CNE (2020/2024); vice-presidente do Superior Tribunal Militar - STM (2019/2021); ministro corregedor da Justiça Militar da União (2019/2021); diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União ENAJUM (2016/2018); ministro ouvidor do Superior Tribunal Militar (2015); juiz federal da Justiça Militar da União, com atuação nas cinco regiões do Brasil (de dez/1997 a abr/2014); juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça (DF) (mar a jun/2008); juiz auxiliar da presidência do Superior Tribunal Militar (DF) (abr/2009 a fev/2011); juiz de Direito - Minas Gerais (1996/1997); juiz de Direito- Pernambuco (1992/1996); juiz eleitoral (45ª e 123ª Zonas Eleitorais TRE/PE) (1992/1996); promotor de Justiça (BA) (1992); conselheiro do Conselho Nacional de Educação (2020/2014); Doutor H.C. (Universidade Castelo Branco); doutorando em Direito (Universidade Presbiteriana Mackenzie e UniCuritiba); doutorando em Educação, Arte e História da Cultura (Universidade Presbiteriana Mackenzie); Mestre em Direito Econômico (Universidade Federal da Bahia, UFBA); Diploma de Estudos Avançados em Administração Pública (Universidad Complutense de Madrid, Espanha); pós-graduado: Administração Judiciária pela Universidade de Geórgia - EUA (2019); Formação de Magistrados pela Escola Judicial Edésio Fernandes/MG; Formação de Magistrados pela Escola de Formação de Magistrados/BA; Gestão Pública pela Escola Superior de Guerra/RJ; Especialista em Direito Público pela Universidade Salvador (UNIFACS/BA); professor Emérito da Escola do Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME); Conferencista da Escola Superior de Guerra (ESG); diretor de Apoio Institucional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito - CONPEDI (2016/2019); conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - CNPCP (2017/2019); membro honorário do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB); Missões oficiais: Portugal (2015), China (2016), Índia (2016), Haiti (2016), Espanha (2017) e Estados Unidos da América (2019); Integrante do Projeto RONDON (registrando 15 operações em diversos estados do Brasil); Integrante como Observador do Grupo de Trabalho Araguaia (GTA); Integrante como Observador do Grupo Especial de Fiscalização Móvel Combate ao Trabalho Escravo (GEFM); membro da Comissão de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB (2008/2010) - Selecionado para o posto de Juiz Internacional (ONU / Timor Leste) 2008; Diretor Científico do Instituto Brasileiro de Direito Público - IBDP ( 2010/2014); Diretor Científico do Centro de Cultura Jurídica da Bahia - CCJB (2004); professor universitário (Pós-Graduação e Graduação); membro de Bancas Examinadoras em Concursos Jurídicos; autor de várias obras e artigos acadêmicos