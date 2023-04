Segure o vento com as mãos

José Renato Nalini. Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Discute-se a respeito dos estragos que a Inteligência Artificial poderá fazer no mundo. Um mundo que, antes dela, a inteligência humana já conseguira estragar. Não foi a inteligência artificial que dizimou os biomas brasileiros e que nos converteu em "Pária Ambiental".

Elon Musk e Yuval Harari assinam uma carta pedindo moratória de seis meses. Como se fora possível brecar a ciência e sua serva, a tecnologia. Ambas continuam a sua marcha e assim deve ser.

Os humanos preocupados precisam é se cuidar e verificar qual o uso saudável e racional podem extrair da IA, do ChatGPT e similares. E estar preparados, pois estamos ainda no começo de uma era fascinante.

O ChatGPT já conseguira passar no Exame de Ordem da OAB e também foi melhor do que os alunos no ENEM, à exceção de matemática. Estranho! Pensei que as exatas fossem o seu ponto forte.

Mas a Inteligência Artificial serve também para fazer entrevistas. Analisa currículo dos candidatos a emprego. Empregadores já estão a usar a IA para avaliar os vídeos de entrevistas feitas com candidatos sozinhos. As habilidades de comunicação, a capacidade de resolução de problemas, a iniciativa, o profissionalismo e o comportamento de um interessado são analisadas e podem até impedir que esse humano tenha contato com outro humano. São sumariamente eliminados, sem que o funcionário encarregado de recrutar tenha de perder tempo.

Como é que funciona?

Continua após a publicidade

Faz-se uma série de perguntas e o candidato responde para o computador, com suas respostas registradas em vídeo. Esse material é submetido à Inteligência Artificial, que assume o controle e dará a pontuação devida a cada item.

Para conviver com essa nova modalidade de recrutamento, profissionais de RH oferecem uma certa tutoria, com vistas à sobrevivência do candidato, habilitando-o a passar por esse teste com a IA. Os conselhos são: garantir que o foco da entrevista fique em você. Para isso, a conexão Wi-Fi deve estar funcionando adequadamente, verificar a iluminação adequada, não deixar sombras no rosto, o enquadramento da face na tela, cenário apropriado. Até a roupa usada na entrevista deve ser levada em conta.

Vestir-se de forma profissional é o correto. Por sinal, que os exitosos "cursinhos" que preparam os candidatos às carreiras jurídicas sempre observaram a importância da roupa com que o candidato se apresenta. Um perfil conservador e discreto era a recomendação dos doutos. Daí a verdadeira espécie de uniforme que as moças, principalmente estas, vestiam durante as várias fases do árduo exame de seleção para a Magistratura, Ministério Público, Defensoria, Polícia e delegações extrajudiciais.

Os especialistas recomendam prática. Ensaiar a gravação é conveniente. Isso pode ajudar o candidato a afastar pequenos "tiques" de linguagem, as verdadeiras "muletas" com que suprem sua pouca prática em se exprimir adequadamente. Há quem abuse do "entende", do "não é mesmo?", que muitas vezes deixa escapar um "né".

O preparo do que se vai dizer é necessário. E também estar pronto para responder coisas mais pessoais, como "conte uma experiência emocionante". Ou enfrentar um desafio: como é que você lida com o inesperado?

A Inteligência Artificial veio para ficar. Ela pode ser ferramenta útil para facilitar a vida humana. Liberar as pessoas de tarefas automáticas e repetitivas. O que é necessário, isto sim, é exigir transparência das pesquisas e amplo conhecimento do que se pode conseguir com o seu uso.

Somente a Itália, emotiva e com seus rompantes - e digo isso porque tenho a cidadania italiana, com enorme orgulho, pois neto de imigrantes vênetos - poderia bloquear o ChatGPT por violação de dados. O Garantidor da Proteção de Dados Pessoais da Itália, autoridade administrativa independente encarregada de supervisionar a segurança dos dados pessoais, decidiu bloquear o ChatGPT. Argumenta com o desrespeito à legislação LGPD peninsular. Comunicou-se a limitação provisória do tratamento dos dados dos utilizadores italianos relativamente à OpenAI, a criadora do ChatGPT.

Continua após a publicidade

Não considero adequada a providência. Regulamentar, sim. Exigir transparência, sim. Bloquear, não. Não se segura o vento com as mãos. Principalmente quando esse vento é uma ventania forte, verdadeiro tsunami, muito mais forte do que a rançosa burocracia estatal.

*José Renato Nalini é diretor-geral da Uniregistral, docente da pós-graduação da Uninove e secretário-geral da Academia Paulista de Letras